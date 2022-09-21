Подписан указ о частичной мобилизации. Президент Владимир Путин объявил о том, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Граждане РФ, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус и все выплаты, на которые претендуют контрактники.

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