Подписан указ о частичной мобилизации. Президент Владимир Путин объявил о том, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Граждане РФ, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус и все выплаты, на которые претендуют контрактники.
14 сентября — день рождения Марка Вениаминовича Теплинского, доктора филологических наук, чеховеда, завкафедрой областного пединститута с 1953 по 1970 годы.
Из Украины в Саратов, Петрозаводск и на Сахалин
Марк Теплинский родился 14 сентября...
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Южно-Сахалинска – ефрейтор Андрей Ахатов.
Руководство области выражает искренние соболезнования родным и близким, обещает оказать...
В минувший понедельник в Южно-Сахалинске стартовала юбилейная неделя — горожан поздравляют с Днем рождения областной столицы.
Праздничные площадки распределены по Коммунистическому проспекту: в нескольких местах...
Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась 5 сентября на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума.
Организатор выставки – Фонд Росконгресс...