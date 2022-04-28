«Подрежьте крылья неводам». Почему сахалинские рыбаки пошли на беспрецедентный шаг?

Представители 16 рыболовецких компаний, ведущих промысел и переработку тихоокеанских лососей на северо-востоке области, направили письмо губернатору Валерию Лимаренко с просьбой обратиться в федеральное агентство по рыболовству и в министерство сельского хозяйства РФ с инициативой ограничить для участка побережья северо-восточного Сахалина (от мыса Терпения до мыса Елизаветы) максимальную разрешенную длину центрального крыла ставного невода – не более 1500 метров.

Рыбаки обеспокоены ситуацией в региональной рыбной отрасли. В 2014 году, как отмечается в письме, вылов горбуши на Сахалине составил 76 тыс. тонн, тогда как в 2020 году он упал до 16 тыс.тонн. При этом доля оптимально заполненного нерестового фонда (200 экз./100 кв. м нерестилищ) сократилась с 9,2 проц. до 1,8 проц.

В 2020 году, например, на северо-востоке Сахалина среднее заполнение нерестилищ составило лишь 26 процентов от оптимального. За последние 8 лет скат молоди горбуши в 2021 году оказался минимальным.

В этих условиях, считают рыбаки, необходимо снижать промысловую нагрузку и оптимизировать пропуск горбуши в нерестовые реки. Наиболее эффективный для этого способ — сокращение разрешенной длины ставных неводов. Именно такую меру для сохранения популяции горбуши и рекомендует Дальневосточный научно-промысловый совет.

В большинстве промысловых районов Сахалина уже приняты масштабные ограничения: на северо-западе, в заливе Анива и на крайнем юго-востоке острова длина крыла предлагается не более 500 метров, на остальной юго-восточной части острова (при условии запрета промысла горбуши на юго-западе и в заливе Терпения) – не более 1 000 метров. Ограничения по длине неводного крыла необходимо принять и для промысла на северо-востоке Сахалина.

Дальнейшее опустошение нерестилищ, деградация естественного воспроизводства лососевых и падение запасов горбуши на северо-востоке Сахалина ставят под угрозу последующую работу рыбодобывающей отрасли. «Наши предприятия будут вынуждены прекратить добычу горбуши, сотни человек потеряют работу, а бюджеты всех уровней — значительные объемы налоговых поступлений. В итоге страна лишится еще одного источника ценной пищевой продукции, пострадает экологическое состояние нерестовых рек и множество видов живой природы. Мы хотим восстановить ресурс горбуши северо-востока Сахалина», – говорится в обращении.

Аналогичное письмо руководители ры­бо­про­мышленных предприятий северо-востока Сахалина направили и на имя главы федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

Владимир БОЛОТОВ.