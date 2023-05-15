Подростка оштрафовали за курение в одной из школ Александровска-Сахалинского

Такое решение вынесла комиссия по делам несовершеннолетних в Александровске-Сахалинском.

Ученика застали с «поличным» в тот момент, когда он дымил электронной сигаретой в школьном туалете. Об этом был составлен протокол, и на его основании установили, что курильщик совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ. За это ему выписали штраф в 500 рублей. Возможно, размер кары был бы больше, но комиссия учла обстоятельства, смягчающие вину.

Непонятно только, что это за обстоятельства (может быть электронная природа сигареты), и из чьего кармана будет оплачен штраф – самого несовершеннолетнего или его родителей? Отвертеться тут не получится – за неуплату последуют другие санкции, и небольшая сумма в 500 рублей может быстро вырасти до более значимой.

Эдуард Самойлов.