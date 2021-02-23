Подростки дрались, а взрослые не остановили рукоприкладство

Конфликт произошел 21 февраля между двумя 15-летними воспитанницами ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-Интернат «Радуга».в поселке Смирных. По версии следствия, утром в ходе ссоры одна девушка нанесла другой множественные удары в область лица. Пострадавшая убежала из интерната. Ее обнаружили работники интерната в центре поселка и вернули обратно.

Но конфликт между подростками не был исчерпан и имел «кулачное» продолжение. Пользуясь отсутствием контроля со стороны воспитателя, агрессивная девушка продолжила избиение ровесницы.

В итоге пострадавшего подростка пришлось госпитализировать в лечебное учреждение.

Как сообщили в правоохранительных органах, по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками школы-интерната своих должностных обязанностей, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначена судебно-медицинская экспертиза.