Подрядчики ответят за некачественно выполненный ремонт дорог

На очередном заседании областного правительства глава региона поднял тему ремонта дорог. В рамках гарантийных обязательств по госконтактам подрядные организации обязаны исправлять недостатки.

– Не все дороги, которые мы ввели в последние годы, выдержали испытание временем. Нужно немедленно вместе с мэрами, волонтерами, жителями провести ревизионную работу и сформировать дефектные ведомости. Подрядчики за свои собственные средства должны исправить ошибки.

Бюджетные деньги необходимо тратить максимально эффективно. Именно поэтому действует жесткий контроль за состоянием дорог не только в момент их приемки, но и во время эксплуатации, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Гарантийный срок составляет от 5 до 8 лет на различные виды работ. Гарантии распространяются на асфальтобетонное покрытие, основание дорожной одежды из щебня, земляное полотно, мосты и трубы, дорожные знаки и ограждения.

– При нарушении сроков устранения дефектов с подрядной организации взыскивается неустойка. Если же гарантийные обязательства не выполняются подрядчиком, заказчик вправе привлечь стороннюю организацию и потом в суде взыскать средства с подрядчика, – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

За последние три года в области капитально отремонтировали, реконструировали и построили 40 участков региональных дорог и 34 – муниципальных. На них выявили 145 дефектов, из них 124 – уже устранили.