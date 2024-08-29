Подрядчику Формат» дали срок. Проблемный участок дороги к пляжу в Холмском районе должны отремонтировать в этом году

Вопиющей халатностью назвал губернатор Валерий Лимаренко работы по асфальтированию автодороги Холмск – Яблочное. После многочисленных обращений жителей вопрос ремонта участка дороги в Холмском районе обсудили на заседании регионального правительства. Валерий Лимаренко потребовал устранить отставание в сроках работ.

– Должны были сделать работу в прошлом году – сделали плохо. Должны были исправить в этом – не исправили. На каждой встрече люди спрашивают: когда будет дорога? Вопиющая халатность! Ресурсы есть, а дела нет. Здесь не то, что немного опоздали, а растянули на годы. Это просто служебное преступление, – подчеркнул глава области.

Подрядчик – ООО «Формат» – в мае прошлого года выиграл конкурс на ремонт участка дороги Холмск – Яблочное общей протяжённостью почти 7 км. Эта автодорога соединяет райцентр с крупным селом. Она востребована у жителей не только Холмского района, но и всего юга Сахалина. Транспортная артерия ведёт к лучшему пляжу на западном побережье острова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– К этому дню уже должен был завершиться ремонт 24 водопропускных труб и подготовлено к асфальтированию земляное полотно. Трубы практически готовы. Но асфальт уложен только на участке протяжённостью 1,9 км, предстоит сделать ещё 5 км, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Подрядная организация обязана довести земляное полотно до проектных значений, отсыпать щебёночное основание, устроить слой укреплённого основания методом холодного ресайклинга.

На объект накануне выезжал председатель правительства области Алексей Белик. Он отметил, что причина затянутости работ в отсутствии у подрядчика необходимого объёма трудовых ресурсов и техники. Поэтому принято решение привлечь к работам ещё трёх субподрядчиков, чтобы завершить ремонт важной дороги в срок.

Глава региона поручил держать объект на ежедневном контроле и в ручном режиме отрабатывать все риски. Ответственными губернатор назначил заместителя председателя регионального правительства Сергея Олонцева и министра Максима Жоголева.

– Нужно засучить рукава и срочно спасать ситуацию. Те средства, что мы изыскали из бюджета на ремонт дороги, должны были сделать жизнь людей комфортнее. Вместо этого я только и слышу критику в адрес недобросовестного подрядчика. И эти жалобы, как мы все убедились, полностью обоснованы, – отметил Валерий Лимаренко.

Дорога Холмск – Яблочное – это часть трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск. Глава региона обозначил приведение в порядок дороги по западному побережью одним из приоритетов. В прошлом году на этой транспортной артерии отремонтировали 31 км дорог, в этом должны сделать ещё столько же. Полную реконструкцию планируют завершить к 2030 году.

Ирина Новикова.