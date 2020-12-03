Подставили плечо врачам. В муниципалитетах Сахалинской области разворачиваются штабы для помощи медикам

Волонтеры будут доставлять бесплатные лекарства больным коронавирусной инфекцией и продукты пожилым людям, соблюдающим самоизоляцию. Так же они будут вести термометрический контроль на входах в поликлиники.

Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Сахалинской области Андрей Хапочкин по итогам совещания с руководителями местных отделений.

Лидер сахалинских единороссов подчеркнул, что для руководства партии приоритетной задачей является обеспечение безопасности волонтеров и людей, с которыми они взаимодействуют. Все волонтеры проходят подробный инструктаж о мерах безопасности и получают все необходимые средства индивидуальной защиты.

Задача по ежедневному мониторингу наличия всех необходимых лекарственных препаратов в аптеках возложена на «Молодую Гвардию» «Единой России».

— На сегодняшний день мобилизовано большинство наших добровольцев, ребята выполняют разнообразные задачи, но, несмотря на слаженную работу коронавирусных штабов, мы продолжаем привлекать новых волонтеров, — сообщила руководитель сахалинского отделения «Молодой Гвардии» Елена Красильникова.

Егор КРАЙНЕВ.