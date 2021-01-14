Подсудное дело. За дачу взятки

54-летний предприниматель из Ноглик предстанет перед судом – он обвиняется в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, в сентябре 2020 года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области обнаружили на территории его предприятия и изъяли более 5 тонн икры и рыбной продукции. И коммерсант решил дать взятку пограничнику – 300 000 рублей. В надежде на то, что продукция будет возвращена, а дело прекращено.

В момент передачи денег должностному лицу предприниматель был задержан сотрудниками ФСБ.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд.

Ольга ЗОРИНА.