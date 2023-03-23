Подтверждая статус фаворита. Островная сноубордистка София Надыршина завоевала две золотые медали спартакиады молодежи России

Держит марку

В Красноярске на финале IV зимней спартакиады молодежи России по сноуборду София Надыршина одержала победу и в параллельном слаломе, и в параллельном слаломе-гиганте.

Именитая островная спортсменка в финале параллельного слалома опередила Варвару Артюхову из Подмосковья, а в финале параллельного слалома-гиганта превзошла Дарину Клинк из Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Комбинация – супер!

На Камчатке завершился чемпионат России по горнолыжному спорту. 20 марта состоялась супер-комбинация. Мужчины определили обладателей медалей чемпионата страны, юниорки – первенства России.

Более 50 мужчин вышли на старт комбинации: сначала был проведен заезд в супергиганте. Затем справившиеся с дистанцией стартовали в слаломе.

По итогам двух гонок первое место занял сахалинец Дмитрий Пышкин. В супер-гиганте он был третьим, в слаломе – вторым. Эта стабильность и принесла ему золотую медаль чемпиона страны.

В десятку сильнейших заехали еще два островных горнолыжника. Роман Зверян на седьмом месте, Александр Михайлов – на десятом.

В суперкомбинации среди юниорок сахалинка Дарина Иохвидович заняла четвертое место.

В женской суперкомбинации лучший результат среди сахалинских спортсменок показала Рината Абдулкаюмова, замкнувшая топ-5.

В юниорском первенстве в суперкомбинации островные горнолыжники не смогли пробиться в десятку сильнейших. А в супергиганте Николай Попов был четвертым.

Меткие стрелки

Сахалинские спортсмены стали обладателями трех медалей Кубка России по пулевой стрельбе.

Соревнования прошли в Улан-Удэ и собрали более 110 стрелков из 11 регионов страны.

Сахалинка Ольга Аверкина показала третий результат в стрельбе с дистанции 50 метров из малокалиберной винтовки лежа.

Анна Бойко и Константин Обоскалов завоевали «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар с дистанции 10 метров. Здесь же бронзовую награду взяли Ольга Аверкина и Владислав Немыкин.

Бокс!

Сахалинские спортсмены Хасбулат Умаров, Айдин Абасбеков и Артём Кан завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу памяти Семена Лисунова.

Турнир среди юношей 13 – 14 лет проходил в Благовещенске. В состязаниях приняли участие 157 ребят из всех 11 регионов ДФО.

Хасбулат Умаров и Айдин Абасбеков представляют боксерский клуб «Бриллиант» из Южно-Сахалинска (тренеры

И. И. Потапов и Э. Н. Тен). Артём Кан – из корсаковской спортшколы «Флагман» (тренер Ю. В. Майоров).

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.