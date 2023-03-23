Подтверждая статус фаворита. Островная сноубордистка София Надыршина завоевала две золотые медали спартакиады молодежи России

Держит марку
В Красноярске на финале IV зимней спартакиады молодежи России по сноуборду София Надыршина одержала победу и в параллельном слаломе, и в параллельном слаломе-гиганте.
Именитая островная спортсменка в финале параллельного слалома опередила Варвару Артюхову из Подмосковья, а в финале параллельного слалома-гиганта превзошла Дарину Клинк из Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.
Комбинация – супер!
На Камчатке завершился чемпионат России по горнолыжному спорту. 20 марта состоялась супер-комбинация. Мужчины определили обладателей медалей чемпионата страны, юниорки – первенства России.
Более 50 мужчин вышли на старт комбинации: сначала был проведен заезд в супергиганте. Затем справившиеся с дистанцией стартовали в слаломе.
По итогам двух гонок первое место занял сахалинец Дмитрий Пышкин. В супер-гиганте он был третьим, в слаломе – вторым. Эта стабильность и принесла ему золотую медаль чемпиона страны.
В десятку сильнейших заехали еще два островных горнолыжника. Роман Зверян на седьмом месте, Александр Михайлов – на десятом.
В суперкомбинации среди юниорок сахалинка Дарина Иохвидович заняла четвертое место.
В женской суперкомбинации лучший результат среди сахалинских спортсменок показала Рината Абдулкаюмова, замкнувшая топ-5.
В юниорском первенстве в суперкомбинации островные горнолыжники не смогли пробиться в десятку сильнейших. А в супергиганте Николай Попов был четвертым.
Меткие стрелки
Сахалинские спортсмены стали обладателями трех медалей Кубка России по пулевой стрельбе.
Соревнования прошли в Улан-Удэ и собрали более 110 стрелков из 11 регионов страны.
Сахалинка Ольга Аверкина показала третий результат в стрельбе с дистанции 50 метров из малокалиберной винтовки лежа.
Анна Бойко и Константин Обоскалов завоевали «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар с дистанции 10 метров. Здесь же бронзовую награду взяли Ольга Аверкина и Владислав Немыкин.
Бокс!
Сахалинские спортсмены Хасбулат Умаров, Айдин Абасбеков и Артём Кан завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу памяти Семена Лисунова.
Турнир среди юношей 13 – 14 лет проходил в Благовещенске. В состязаниях приняли участие 157 ребят из всех 11 регионов ДФО.
Хасбулат Умаров и Айдин Абасбеков представляют боксерский клуб «Бриллиант» из Южно-Сахалинска (тренеры
И. И. Потапов и Э. Н. Тен). Артём Кан – из корсаковской спортшколы «Флагман» (тренер Ю. В. Майоров).
Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.