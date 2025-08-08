Подведены итоги международного климатического форума

На заседании регионального правительства под руководством губернатора Валерия Лимаренко обсудили результаты международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект», состоявшегося на территории первого в стране дронопорта Пушистый.

Открытый здесь «Сахалин Экспо» станет центром конгрессно-выставочной деятельности на Дальнем Востоке. На его площадях – а это почти 6 тысяч квадратных метров – будут проходить события международного, всероссийского, регионального и муниципального уровня.

Уже осенью «Сахалин Экспо» примет ещё два международных мероприятия: форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» 6 – 8 сентября и Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» 25 – 26 сентября. Все три форума стали выездными площадками ВЭФ, что подчёркивает их высокий статус в деловом мире.

Губернатор поставил задачу – площади конгрессно-выставочного центра должны использоваться в интересах людей. В течение всего года здесь будут проводить выставки, ярмарки, соревнования и другие мероприятия в сферах спорта, культуры, образования, военно-патриотического воспитания и молодёжной политики.

– В непосредственной близости к растущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона мы дали начало крупному логистическому центру на базе дронопорта Пушистый и морского порта Корсакова, модернизацию которого завершим в ближайшие годы. Здесь на наших глазах растёт экополис – новый макрорайон Корсакова. Первые жилые дома мы сдаём уже в конце этого года. Там предусмотрено и арендное жильё для востребованных высококвалифицированных специалистов, – сказал Валерий Лимаренко.

Международный климатический форум на Сахалине объединил больше 1000 участников из 16 стран – ведущих отраслевых экспертов, представителей власти, бизнеса и науки.

– Участники обратили внимание на, что в отличие от других форумов международный климатический форум на Сахалине больше был ориентирован не на теорию, а на практику. Росконгресс тоже подчеркнул, что у нас участники получили множество прикладных инструментов по самым актуальным направлениям, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. – На протяжении форума работал ситуационный центр «Экология», где демонстрировались технологические достижения в области управления экологией и климатом. Поиск свалок и заторов на реках, предотвращение пожаров, мониторинг атмосферного воздуха с помощью беспилотников. Мы показали систему мониторинга парниковых газов и работу нашего карбонового полигона. Это уникальный водно-болотный полигон, который является первым и пока единственным в России.

Другие регионы России сегодня заинтересованы в том, чтобы тиражировать практики климатического эксперимента на своих территориях. Сахалинская область разработает методические рекомендации и поделится своим опытом. Власти Республики Якутии уже приняли решение, что пойдут по стопам островного региона и разработают концепцию достижения углеродной нейтральности. Кроме того, опыт Сахалина будет представлен в ООН.

Большое количество посетителей привлёк фестиваль «Воздух» – его участниками стали более 10 тысяч сахалинцев и гостей региона. 1,5 тыс. человек попробовали себя в роли воздухоплавателей и бесплатно полетали на воздушном шаре. Гости увидели также гонку дронов, посетили выставки картин и беспилотников, приобрели сахалинские деликатесы и продукцию местных мастеров. Художники на пленэре создали более 40 этюдов и провели творческие мастер-классы для детей. А артисты академии эстрады Ларисы Долиной создавали праздничное настроение.

Ирина НОВИКОВА.

