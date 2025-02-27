Подвиг 20-летнего рядового Филиппа Лобанова более полувека связывает нитью памяти якутян и сахалинцев

Подвиг 20-летнего военнослужащего Филиппа Лобанова, кавалера ордена Красной Звезды (награждён посмертно) нитью памяти связал Амгинский улус Якутии с Сахалинской областью.

На якутском и русском языке вышла в свет книга об этом парне героической и трагической судьбы. Он погиб в июне 1972 года, спасая от пожара людей и имущество на складе горюче-смазочных материалов в с. Стародубское Долинского района.

В День защитника Отечества жители улуса возложили цветы к бюсту Филиппа Лобанова, читали стихи, рассказывали о своём земляке, провели «круглый стол». Примечательно, что на прямой трансляции с якутянами в этот день были и жители с. Стародубское. Улицы в этих двух сёлах носят имя героя. Его имя навечно внесено в списки личного состава управления Росгвардии по Сахалинской области

Людмила Николаева.