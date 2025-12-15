Подвиг сахалинцев в тылу в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны вместе со всем советским народом трудящиеся Сахалина направляли все свои силы и помыслы на всемерную помощь фронту, героической Красной Армии. Жители острова трудились не покладая рук, стремясь внести достойный вклад в дело защиты Родины. Недаром в те годы появился термин «гвардейцы труда». Всюду – у станка, у штурвала корабля, на полях и в забое — люди стремились работать по-фронтовому.

Сахалинцы продемонстрировали высокую идейно-политическую сознательность, безграничную преданность делу партии. Об этом убедительно свидетельствует и такой пример. Только за 1942 год областная партийная организация выросла на 18 процентов. Один из первых «тысячников» шкипер Авксененко в своём заявлении в первичную партийную организацию пишет: «Я хочу быть коммунистом и участвовать в партийной и общественной работе. Обязуюсь работать не покладая рук, чтобы помочь родной Красной Армии уничтожить германский фашизм, и если потребуется, то отдам жизнь за дело партии». Стахановец Авксененко сдержал своё слово. Его ударный труд был примером для многих. В 1943 году шкиперы Широкопадского района В. Авксененко, В. Ильдюганов, П. Ратушин обратились ко всем шкиперам Сахалина с письмом, в котором призвали все рыболовецкие коллективы выполнить план 1943 года по добыче рыбы на 200 процентов. И первым этого добился коллектив, которым руководил шкипер Авксененко. Его команда к 18 июня 1943 года выполнила годовой план. За успехи в труде молодой коммунист В. Авксененко был премирован наркомом рыбной промышленности. В августе 1943 года шкипер был награждён медалью «За трудовую доблесть».

Бригада шкипера П. Ратушина выполнила годовой план к 20 июня. Двухдневное отставание взволновало членов бригады. Рыбаки решили опередить своих друзей-соперников. Днём и ночью они находились в море. Вскоре экипаж Ратушина догнал бригаду Авксененко. Уже с 25 июня шкиперы Авксененко и Ратушин привозили с моря равное количество рыбы, а 14 июля команда Ратушина вышла вперёд. Бригада Павла Григорьевича Ратушина стала первым рыбацким коллективом Сахалина, выловившим тысячу центнеров рыбы. Свой вклад в дело Победы вносили труженики сельского хозяйства области, обеспечивавшие советских воинов картофелем, овощами, продуктами животноводства.

Весной 1942 года, на пороге посевной, в правление колхоза имени газеты «Советский Сахалин» пришла дочь стахановца Оля Никитина. Девушку приняли на работу. Через год она вступила в ряды Ленинского комсомола. Вскоре ей поручили организовать картофелеводческое звено. Девчата с большим рвением взялись за работу. Звено доброкачественно провело сев, терпеливо ухаживало за посевами. Это обеспечило хороший урожай. Уборочная кампания проходила в сложных погодных условиях. Несмотря на это, члены звена постоянно опережали график уборочной, выполняя дневную норму на 150 — 200 процентов. Звено Ольги Никитиной завоевало известность не только в своём колхозе, но и во всём Кировском районе.

А как тут не вспомнить замечательную колхозницу Г. Д. Горохову, которая в тяжёлые военные годы надаивала по 3125 литров молока от каждой коровы.

Трудились во имя Победы и шахтёры острова. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий 1941 года группа горняков Сахалина была награждена орденами и медалями. Двое из них, шахтёры Ф. Г. Рожненко и М. Т. Щербак, были награждены орденами Ленина. 1942 год принёс новую трудовую победу. Уже к 25-й годовщине Великого Октября все шахты острова справились с годовой программой.

В конце 1942 года в коллективе Александровского топливного треста было зачитано письмо командира огневого взвода, бывшего шахтёра треста Д. Калмыкова. Отважный воин писал: «Дорогие друзья! Уже 17 месяцев я на фронте. Дерусь так, как подобает советскому патриоту. Клянусь вам, товарищи, что никогда не опозорю родную семью шахтёров и оправдаю высокое звание члена партии… Без вашей помощи нам не обойтись. Работайте, друзья, с утроенной энергией, повышайте производительность труда, давайте больше угля стране. Ваша самоотверженная работа будет лучшей помощью фронту…».

…26 августа 1941 года рабочие и служащие шахты «Арково» выступили с инициативой провести 31 августа общеобластной воскресник трудящихся, дать дополнительно Красной Армии тысячи тонн угля, нефти, рыбы, продуктов сельского хозяйства. Воскресник был приурочен к шестой годовщине стахановского движения. Трудящиеся Сахалина откликнулись на призыв горняков-арковцев. Областной комитет партии в своём постановлении, одобрив почин горняков, призвал всех трудящихся области организованно и дружно выйти на воскресник и показать образцы социалистического труда. 31 августа, как только занялось утро, на улицы городов и посёлков области вышли тысячи людей.

Небывалый трудовой подъём царил у инициаторов воскресника — шахтёров «Арково». Раньше других вышли на работу забойщики бригады Фёдора Рожненко. Бригадир прочитал сводку Совинформбюро. Героические подвиги советских воинов вызвали у шахтёров горячий отклик.

— Сегодня дадим три плана, — сказали они.

Горняки трудились с какой-то яростью, что называется, взахлёб. Темп работы возрастал. У всех одно желание, одна цель — дать за воскресник три нормы. Вдруг конвейер замер. В забое стало непривычно тихо. «Почему стали?», — крикнул кто-то срывающимся голосом. Внизу замелькали огни шахтёрских ламп. «Привод раскрепился», — несётся голос из темноты. Рожненко моментально слетает вниз, к транспортёру… Два часа устраняли шахтёры неисправность. Но три дневные нормы выполнили.

С большим подъёмом работали на воскреснике нефтяники. Они сдали в фонд обороны около 40 тысяч рублей.

Сахалинцы приняли самое активное участие в создании фонда обороны страны.

1942 год. К 7 ноября в фонд обороны от них было принято 36 млн рублей деньгами и облигациями, свыше 5 килограммов драгоценного металла, 26 тыс. посылок, 137 тыс. единиц тёплых вещей.

По области было собрано более двух миллионов рублей на оснащение эскадрильи «Хабаровский комсомолец», на достройку самолёта имени Гастелло, на строительство танковой колонны имени 24-й годовщины Красной Армии…

Распространённой формой помощи фронту была организация и отправка воинам «красных обозов». Такие обозы были отправлены колхозниками артелей «Серп и молот», имени XVIII партсъезда. Колхозники сельхозартели «Новый Сахалин» организовали отправку двух обозов — 11 января и 13 декабря 1942 года, причём последний обоз с продовольствием, тёплыми вещами, подарками был предназначен защитникам Сталинграда.

1943 год. К 25-летию Красной Армии рабочие рыбозавода «Пильво» Широкопадского района все без исключения отчислили свою месячную зарплату в фонд обороны страны. Труженики Рыбновского района отправили на фронт подарков на сумму, превышающую 30 тыс. рублей.

Пограничники Сахалина в феврале 1943 года провели сбор средств на танковую колонну «Дальневосточный чекист».

В январе 1943 года по инициативе комсомолок-патриоток Александровска был начат сбор средств на постройку звена самолётов имени Марины Расковой. Эта инициатива была подхвачена и в других городах и посёлках области. Л. Маркова и Е. Бурелева из Ноглик сдали на постройку звена самолётов по 1350 рублей и отчислили свою месячную зарплату.

Накануне битвы на Курской дуге, 4 апреля 1943 года, Совнарком СССР принял постановление о выпуске Второго Государственного Военного займа. Родине требовались средства для нужд обороны.

Стремясь помочь фронту, председатель колхоза «Новый Сахалин» Мартихин подписался на 8000 рублей. На такую же сумму подписались заведующий овощехранилищем Шурмистров и супруги Мезины.

Общая сумма подписки на заём по области по итогам первого дня составила 18 млн 750 тыс. рублей.

Ярчайшим примером того, как сахалинцы помогали фронту, был благородный поступок мастера пищекомбината Наркомпищепрома Л. Рыбакова, который только на восстановление разрушенного фашистами Сталинграда и на строительство звена боевых самолётов имени Марины Расковой внёс более 5 тыс. рублей. Сознавая свой патриотический долг, он подписался на заём на 23 тыс. рублей, из которых 20 тыс. внёс наличными.

Трудящиеся Сахалина окружили горячей заботой семьи фронтовиков. В течение 1943 года по области было проведено два декадника и несколько воскресников по ремонту квартир семей фронтовиков. За 1943 год семьи фронтовиков получили 34 тыс. кубометров дров, более 100 тонн овощей, денежную помощь в сумме 400 тыс. рублей.

В области не было ни одного района, где бы патриоты — труженики тыла не вносили своего посильного вклада в дело победы над врагом. Многие коллективы получили правительственные телеграммы со словами признательности и благодарности за ту неоценимую помощь, которую оказали они Красной Армии.

Председатель Государственного Комитета Обороны прислал телеграмму на имя секретаря областного комитета партии товарища Чижова и председателя облисполкома товарища Крюкова. Телеграмма гласила: «Передайте трудящимся советского Сахалина, собравшим 6 миллионов 321 тысячу рублей на строительство танков и самолётов, мой братский привет и благодарность Красной Армии».

Так осуществлялось единство фронта и тыла здесь, на восточных рубежах нашей великой Родины. Прошли десятилетия, но никогда не померкнет боевой и трудовой подвиг советского народа, совершённый в годы войны. И сейчас мы отдаём дань глубокого уважения гвардейцам фронта и тыла.

Г. ДУДАРЕЦ, директор областного государственного архива, Г. СУСПИЦЫНА, старший научный сотрудник архива, В. КИВИСТИК, научный сотрудник архива. 1975 г.