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Подвиг в красках. Муралы расскажут об отличившемся на СВО земляке

Эскизы муралов. Шахтёрцам нужно выбрать два из них.

Они появятся в Шахтёрске Углегорского района на домах по улице Интернациональной, 25 и на улице Кузьменко, 4б, на въезде в населённый пункт.

Героями муралов станут Александр Леваков, командир танкового экипажа, совершившего подвиг в прошлом году и удостоенный звания героя России вместе со своими сослуживцами. Сам Александр уроженец села Бошняково, раньше жил в Шахтёрске со своей мамой, позже отправился на службу.

Идею запечатлеть земляка и его сослуживцев на муралах подали активисты «Молодой Гвардии Единой России» в прошлом году, сообщил глава Углегорского района Федор Филин. Молодые люди пришли со своим предложением в местную администрацию, их инициативу поддержали. Сотрудники администрации вместе с жителями подобрали подходящие дома, на которых мурал будет хорошо смотреться.

Тем временем художники создали три макета будущих изображений. Теперь жители района могут выбрать самый лучший. Набравшие большинство голосов воплотятся на домах.

Экипаж танка под командованием Александра Левакова летом прошлого года вступил в бой с превосходящими силами противника, одержал победу в бою, а также спас экипаж нашего подбитого танка. Все пять бойцов были удостоены звания Героев России. Год назад Александр вместе с боевыми товарищами – наводчиком Алексеем Неустроевым и механиком Филиппом Евсеевым приезжал на побывку в Шахтёрск к своей маме – Елене Васильевне. У танкистов было очень много встреч, в конце поездки их принимал у себя губернатор Валерий Лимаренко. Об их приезде «Советский Сахалин» рассказывал в материале «Отпуск для героев».

Григорий РОСТОВЦЕВ. 

 

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