В историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное открытие IV Сахалинского фестиваля архивных документов «SakhАрхивFest». Он посвящён главному событию – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

На торжественном открытии фестиваля выступили потомки участников Великой Отечественной войны и освобождения Южного Сахалина, а также показаны киносюжеты о семьях сахалинских ветеранов. Ветеран СВО Юлиан Красавин рассказал о поколении победителей своей семьи. Поприветствовала гостей и открыла фестиваль заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Светлана Аленькова.

Сахалинская область — довольно молодой регион, имеющий сравнительно небольшую, но уникальную историю. По сути, обозримая история сахалинцев и курильчан началась после нашей Победы во Второй мировой войне. Многие из тех, кто освобождал наш островной край, остались здесь на всю жизнь и работали на предприятиях в советское время.

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов архив посвящает работу IV Сахалинского фестиваля архивных кинодокументов «SakhАрхивFest» поколению победителей. Его генеральный спонсор – АО «Сахалинморнефтегаз-шельф» (проект «Сахалин-1»), дочернее общество ПАО «НК «Роснефть».

Основная цель проекта – напоминание о боевом и трудовом подвиге наших земляков — людей, ставших первопроходцами, создававшими и развивавшими область в послевоенное время, а также в 50 – 80-х годах прошлого века. Это важная часть истории семей, живущих на островах сегодня.

С годами уходят от нас ветераны – участники и свидетели тех опалённых войной лет. Наша святая обязанность – сохранять и рассказывать о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге советского народа.

Одним из ценнейших исторических материалов бесспорно остаётся документальное кино. В Государственном историческом архиве Сахалинской области бережно хранятся киноматериалы, из которых было отобрано сто двадцать семь пл¸нок и переведено в формат, позволяющий смотреть киноленты на современных устройствах. Архивные киносюжеты повествуют о боевом и трудовом подвиге наших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны, участников Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций. В мирное время они стали первопроходцами, создавали и развивали областную экономику в 50 – 80-е годы прошлого века. Это важная часть истории семей, живущих на островах сегодня.

На протяжении полугода, до 30 сентября, архивисты организуют проведение эксклюзивных трансляций в телевизионном эфире и социальных сетях архива и региональных медиакомпаний, а также показы архивных киносюжетов о ветеранах Великой Отечественной войны и участниках Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, проживавших в Сахалинской области в советское время.

Традиционно запланирован цикл выездных мероприятий для любителей истории родного края не только в островной столице, но и в районах с показами архивного кино и тематическими краеведческими лекциями.

Алексей БЕРМИШЕВ.