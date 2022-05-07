Поехали навстречу лету!

Городской парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске открыл новый летний сезон.

— В этом году у парка зародилась традиция открывать летний сезон в первую субботу мая, — рассказал директор учреждения Виктор Калюжный. — Теперь ежегодно, независимо от числа и праздников, парк будет готовить специальную программу для открытия летнего сезона.



После приветственных слов директора и танцевального номера девочек-нимф запустился музыкальный фонтан. Теперь он будет работать все лето и освежать горожан в жаркие дни. Следом за фонтаном объявили стар механических аттракционов, которых в парке 35 штук. Аттракционы «360» и «Сюрприз» в этом году не прошли проверку и демонтированы. Остальные карусели работают исправно и ждут гостей.

Специалисты парка работали почти каждый день: готовились к открытию. Они высадили 4 тысячи цветов, установили 233 лавочки, 177 урн, стеклянный шатер, привели в порядок поврежденные деревья, тропу здоровья и стадион «Космос», теннисный корт и провели обработку от клещей. Для борьбы с вандалами в парке дополнительно установили еще около 80 камер, заключили контракт с новым охранным агентством, на территории фудкорта смонтирована охранно-пожарная сигнализация.

Весь день работает ярмарка-распродажа декоративно-прикладного творчества и выступают детские танцевальные группы.

Праздник завершится в 17:00 вечерним концертом на озере Верхнем.

Железная дорога заработает немного позже: 9 мая. Еще для детей в этом сезоне с 27 июня начнет работать летняя оздоровительная площадка с выездом на море.

Подросткам с 14 лет предложат подработку по уходу за парком.