Поезд «боднул» легковушку на железнодорожном переезде в Холмском районе

7 января в 15.41 местного времени на регулируемом необслуживаемом дежурным работником переезде на перегоне Чехов-Сахалинский – Пионеры-Сахалинские Дальневосточной железной дороги, при исправно действующей переездной сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом № 6104 сообщением Чехов-Сахалинский – Холмск.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава нет, сообщила пресс-служба железнодорожного ведомства. Получил повреждения локомотив. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Дальневосточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и соблюдать правила дорожного движения.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой ведомство оценит действия локомотивной бригады.