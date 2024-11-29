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«Поезд Деда Мороза» впервые прибыл на  Сахалин

«Поезд Деда Мороза» в ночь на 30 ноября на пароме прибыл в порт Холмск.

С 30 ноября по 2 декабря «Поезд Деда Мороза»  проедет по  острову и сделает остановки в семи населенных пунктах.

  • Невельск – 30 ноября, с 10.10 до 11.40;
  • Ильинское – 30 ноября, с 16.30 до 18.00;
  • Поронайск – 1 декабря, с 10.00 до 11.30;
  • Тымовское – 1 декабря, с 15.25 до 16.55;
  • Ноглики – 1 декабря, с 20.00 до 21.30;
  • Долинск – 2 декабря, с 11.32 до 13.02;
  • Южно-Сахалинск – 2 декабря, с 15.45 до 17.55.

Анимационная программа начнется за 30 – 40 минут до прибытия новогоднего поезда на станцию.

Анимационная программа на привокзальной площади Южно-Сахалинска стартует в 15.00.

Вход свободный.

Из-за ограниченного времени пребывания поезда на каждой станции развлекательные мероприятия будут происходить на улице, внутри поезда программа не предусмотрена. Гостей праздника просят одеваться в соответствии с погодными условиями.

«Это уникальный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, который уже четвертый год дарит праздник взрослым и детям в разных уголках нашей страны. В этом году «Поезд Деда Мороза» впервые добрался до Сахалина, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства регионального правительства Максим Жоголев. –  Для нас особенно приятно, что совместно с ОАО «РЖД» мы можем уже сейчас подарить детям и их родителям праздничное настроение и встречу со сказкой».

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