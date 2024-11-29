«Поезд Деда Мороза» впервые прибыл на  Сахалин

«Поезд Деда Мороза» в ночь на 30 ноября на пароме прибыл в порт Холмск.

С 30 ноября по 2 декабря «Поезд Деда Мороза» проедет по острову и сделает остановки в семи населенных пунктах.

Невельск – 30 ноября, с 10.10 до 11.40;

Ильинское – 30 ноября, с 16.30 до 18.00;

Поронайск – 1 декабря, с 10.00 до 11.30;

Тымовское – 1 декабря, с 15.25 до 16.55;

Ноглики – 1 декабря, с 20.00 до 21.30;

Долинск – 2 декабря, с 11.32 до 13.02;

Южно-Сахалинск – 2 декабря, с 15.45 до 17.55.

Анимационная программа начнется за 30 – 40 минут до прибытия новогоднего поезда на станцию.

Анимационная программа на привокзальной площади Южно-Сахалинска стартует в 15.00.

Вход свободный.

Из-за ограниченного времени пребывания поезда на каждой станции развлекательные мероприятия будут происходить на улице, внутри поезда программа не предусмотрена. Гостей праздника просят одеваться в соответствии с погодными условиями.

«Это уникальный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, который уже четвертый год дарит праздник взрослым и детям в разных уголках нашей страны. В этом году «Поезд Деда Мороза» впервые добрался до Сахалина, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства регионального правительства Максим Жоголев. – Для нас особенно приятно, что совместно с ОАО «РЖД» мы можем уже сейчас подарить детям и их родителям праздничное настроение и встречу со сказкой».