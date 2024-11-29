«Поезд Деда Мороза» впервые прибыл на  Сахалин

«Поезд Деда Мороза» в ночь на 30 ноября на пароме прибыл в порт Холмск.
С 30 ноября по 2 декабря «Поезд Деда Мороза» проедет по острову и сделает остановки в семи населенных пунктах.
- Невельск – 30 ноября, с 10.10 до 11.40;
- Ильинское – 30 ноября, с 16.30 до 18.00;
- Поронайск – 1 декабря, с 10.00 до 11.30;
- Тымовское – 1 декабря, с 15.25 до 16.55;
- Ноглики – 1 декабря, с 20.00 до 21.30;
- Долинск – 2 декабря, с 11.32 до 13.02;
- Южно-Сахалинск – 2 декабря, с 15.45 до 17.55.
Анимационная программа начнется за 30 – 40 минут до прибытия новогоднего поезда на станцию.
Анимационная программа на привокзальной площади Южно-Сахалинска стартует в 15.00.
Вход свободный.
Из-за ограниченного времени пребывания поезда на каждой станции развлекательные мероприятия будут происходить на улице, внутри поезда программа не предусмотрена. Гостей праздника просят одеваться в соответствии с погодными условиями.
«Это уникальный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, который уже четвертый год дарит праздник взрослым и детям в разных уголках нашей страны. В этом году «Поезд Деда Мороза» впервые добрался до Сахалина, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства регионального правительства Максим Жоголев. – Для нас особенно приятно, что совместно с ОАО «РЖД» мы можем уже сейчас подарить детям и их родителям праздничное настроение и встречу со сказкой».