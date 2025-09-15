Поезд Победы – уникальный музей на колесах – будет активно работать на Сахалине до конца сентября

Специальные вагоны прибыли на островную землю с материка на борту парома «Сахалин-8». 16 сентября с этим уникальным музеем на колёсах ознакомятся жители Холмска, а затем поезд побывает ещё в десятке населённых пунктов и финиширует в конце сентября в Корсакове.

Подробнее обо всём «Советскому Сахалину» сообщил заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Александр Серватовский:

– Состав включает 12 вагонов, локомотивная бригада сахалинская, из опытных профессиональных железнодорожников, в обычное время осуществляющих движение поездов по островной стальной магистрали.

В начале мая к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на острове также побывал поезд Победы. Многим запомнилось прибытие в Южно-Сахалинск, когда настоящий, красиво оформленный паровоз пускал облака пара, давал характерные гудки. Будет ли задействован паровоз на сей раз? Нет, состав будет приводить в движение обычный магистральный тепловоз.

К слову, в мае паровоз преодолевал на паровозной тяге не всю магистраль, а лишь несколько финальных станций. Организовать паровозное движение достаточно сложно технологически, ведь раньше существовала инфраструктура с заправкой водой, углём. Сейчас её нет.

Нынешний поезд Победы впервые на Сахалине, его экспозиция очень впечатляет. Посетителей при перемещении из вагона в вагон будет сопровождать аудиогид в наушниках. Представлены самые интересные моменты военной истории. Вагоны обычные пассажирские, но внутри весь их экстерьер полностью преобразован под выставочную экспозицию. Есть отдельный сайт с подробной справочной информацией https://poyezd-pobedy.ru/.

Владимир СЛАВИН.

Фото оргкомитета «Поезда Победы», видео – пресс-службы Сахалинского морского пароходства.

К слову

Организатором акции выступает АО «Пассажирская компания «Сахалин» при поддержке главы региона Валерия Лимаренко и регионального правительства.

Все причастные к её осуществлению, включая РЖД, Сахалинское морское пароходство, подчёркивают значимость проекта и гордятся своим вкладом.

В начале сентября с музеем на колёсах познакомились участники Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке. Представителей Китая, например, потрясла экспозиция, рассказывающая о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах и разработке японскими милитаристами бактериологического оружия.

