Поезд судьбы Ольги Игошиной

В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.

В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

На Сахалин позвали подруги

1 мая старейшая газета нашей области, «Советский Сахалин», отметила вековой юбилей. В ней выросли много талантливых журналистов, и одна из них – Ольга Лаврентьевна Игошина. Как сказано в ее автобиографии, 23 сентября 1954 года она была принята в штат на должность старшего литературного сотрудника.

– Я работал с ней в отделе писем, – вспоминает бывший журналист «Советского Сахалина» Александр Тарасов. – Ольга Лаврентьевна была настоящим профессионалом, мудрым и вдумчивым. Это особое умение – работать с письмами читателей, вникать в их нужды, писать ответы, делать общие обзоры. Она старалась помогать адресно, и потом рассказывала в статьях о судьбах читателей, об их проблемах и радостях. А вот о своем военном прошлом в общении с коллегами почти не упоминала. Среди тех, кто прошел войну, тогда это было не принято. Но закалка тем суровым временем в ее характере чувствовалась.

Заканчивая филфак престижного МГУ им. М Ломоносова, молодая москвичка Ольга и думать не могла, что окажется на Сахалине. Она получила красный диплом, дающий выпускнику право самому выбирать место работы. На далекий остров ее уговорили поехать подруги Галина Шарун и Нина Титова, которые получили распределение в Южно-Сахалинск. Первая потом работала на радио, вторая – тоже в «Советском Сахалине».

Ольге и самой хотелось побывать на краю земли, а дорога и трудности не пугали, на фронте переживала и не такое.

Добровольцем на фронт

Ольга Игошина родилась в 1927 году, рано осталась без отца. До войны его арестовали и расстреляли как врага народа, потом реабилитировали. Мама растила Ольгу одна, а осенью 1941-го ушла на фронт, оставив дочь-подростка в детском доме. Следующим летом 15-летняя девушка тоже отправилась на фронт добровольцем. Ее взяли сандружинницей на судно № 40, на котором переправляли солдат, раненных в боях под Сталинградом.

Испытания Ольге выпали не по возрасту. Когда немцы разбомбили пароход, ей пришлось стоять в ледяной волжской воде более трех часов. Тогда она заработала болезнь ног, которая дала о себе знать спустя годы.

Потом мама и дочь Игошины вместе служили на военно-санитарном поезде № 60. На нем искалеченных бойцов вывозили в тыл, в дороге лечили и утешали как могли. Мама была медсестрой, дочь – санитаркой. Женщины отстирывали от гноя и крови бинты, ухаживали за ранеными – и так всю войну. За эти годы Ольга насмотрелась столько людского горя…

«Победа застала меня в Кировской области. На очередной стоянке побежала на кухню за горячей водой, неожиданно поезд тронулся. Еле успела ухватиться за поручни последнего вагона. Два часа ехала на холоде. Останавливаемся ночью на какой-то станции, выходит диспетчер и говорит мне: «Скажи своим, что война окончилась. Победа!». Захожу в вагон, говорю радостную весть, а в ответ – гробовая тишина. Затем некоторые в сердцах даже матом выругались, мол, какая нам, калекам, от Победы радость. Ведь большинство из них остались кто без рук, кто без ног. Правда, к обеду настроение в вагоне поднялось. Принесли самогон да отпраздновали окончание войны по-человечески. Так что лучшего праздника для меня нет», – рассказала Ольга Игошина в интервью двадцатилетней давности газете «Южно-Сахалинск сегодня».

За участие в Великой Отечественной войне Ольга Лаврентьевна была награждена четырьмя медалями, самой ценной считала медаль «За победу над Германией».

– Помню, как в детстве мы 9 Мая каждый год в Южно-Сахалинске ходили на парад, – делится дочь журналистки Евгения Игоревна Заболотная. – Мама надевала все медали, и ей, как участнице войны, всегда выделяли почетное место на трибуне. Она часто вспоминала маршала Жукова, считала, что именно благодаря ему мы разгромили фашистов. А вот о самой войне рассказывала немного. Когда мамы не стало, на 9 Мая мы стали собираться всей семьей, с сыном, дочерью и тремя внуками, ее правнуками. Бережно храним мамины награды вместе с удостоверениями, документы и газетные статьи. Дочь Татьяна помогала собирать этот архив. Мама для меня – пример честности, открытости и доброты. Она учила меня не судить строго человека по поступкам, мало ли в какие обстоятельства можно попасть волею судьбы.

В отделе писем

После войны Ольга Игошина с отличием закончила школу рабочей молодежи, потом университет. Профессию журналиста выбрала не случайно – с детства научилась ценить слово. Мама нашей героини, Евгения Константиновна, работала редактором Государственного литературного издательства в Москве, известные писатели дарили ей свои книги. Она общалась с Корнеем Чуковским, Анной Ахматовой, Константином Симоновым. В доме была хорошая библиотека. Евгения Заболотная, которая часто гостила у бабушки, говорит, что вся ее квартира была заполнена стеллажами, за стеклом до самого потолка – лучшие по тем временем книги и журналы.

В «Советский Сахалин» Ольгу Игошину сначала приняли в отдел культуры, затем перевели корреспондентом отдела писем трудящихся, им руководил Лев Лисовский, тоже ветеран, участник Курильской десантной операции.

Редакция тогда находилась на перекрестке ул. Ленина и Коммунистического проспекта. По утрам почтальон подвозил к крыльцу на телеге мешки с письмами. Люди писали о передовиках производства, делились наболевшим, просили совета. Авторы писем нередко становились героями публикаций.

– Отдел писем находился на первом этаже, летом окна всегда были открыты, и многие горожане, зная, что там расположена редакция, заглядывали мимоходом, решали мелкие вопросы, просили совета и передавали справки через подоконник, – вспоминает ответственный секретарь газеты «Советский Сахалин» Вячеслав Жердев, работающий в редакции с 1976 года. – Наставницей Ольги Игошиной была журналистка Изольда Бугрова, у которой молодая сотрудница научилась всему: как работать с письмами – их приходило до 10 тыс. в год, как составлять ответы и набирать материал. А опыт общения с разными людьми Ольга Лаврентьевна получила еще на фронте. Она была очень ответственной, искренне переживала за читателей, которые доверяли ей свои проблемы. Много писала о тружениках села – доярках, механизаторах, трактористах, часто ездила в командировки. Особенно любила Углегорский район, где собкором работала Галина Ахромеева. Они вместе даже писали статьи о сельском хозяйстве, житейские истории.

Правильная профессия

Как журналист, Ольга Лаврентьевна делала все, чтобы помочь читателям. И они ценили это, писали ей, благодарили.

– Мама часто работала до позднего вечера и по выходным, и меня брала с собой в редакцию. А чтобы я не скучала, разрешала набирать текст на своей печатной машинке. По сути, я выросла в редакции. К моему постоянному присутствию с пониманием относились редактор Василий Парамошкин, его заместители Иван Фролов и Нина Титова, да и все журналисты. Помню, как они любили фотографироваться все вместе, мне больше всего запомнились снимки фотокора Николая Черныша. Коллектив был очень сплоченным, жили дружно, помогали друг другу, – рассказывает Евгения Заболотная.

А вот что писала сама Ольга Лаврентьевна про любимых «совсаховцев» в одной из своих статей: «Мы часто ездили на море, озера, в лес, собирались на семейные торжества. И даже если кто-либо переходил в центральные газеты, а таких было немало — те же Пушкарь, Анциферов, Мокеев, Лацис, — мы оставались друзьями, где бы ни жили и ни работали…».

Ее журналистский труд отмечен множеством наград и премий. Неоднократно Ольга Игошина становилась лауреатом престижного журналистского конкурса имени А.П. Чехова.

После выхода на пенсию, когда уже начала серьезно болеть, ее постоянно навещали коллеги и представители администрации города во главе с мэром Федором Сидоренко.

О том, что когда-то променяла Москву на Сахалин, Ольга Лаврентьевна ни разу не пожалела.

«Профессию я выбрала правильную, – сказала журналистка в уже упомянутом интервью 2005 года. – Она дала мне возможность быть среди чудесных людей, общаться и дружить с ними».

Кстати

Участник Великой Отечественной войны Ольга Лаврентьевна Игошина работала в «Советском Сахалине» с сентября 1954 года по август 1995 года корреспондентом отдела писем. Была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Ушла из жизни в 2008-м, ей был 81 год.

Проект «Сахалинские журналисты-фронтовики» реализуется Региональной общественной организацией «Сахалинское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия». Партнерами проекта также выступили Администрация г. Южно-Сахалинска, Государственный исторический архив Сахалинский области, Музейно-мемориальный комплекс «Победа», Сахалинский областной краеведческий музей, Охинский краеведческий музей, Сахалинская областная детская библиотека, «Российская газета», Издательский дом «Губернские ведомости», медиахолдинг «АСТВ», газета «Советский Сахалин», Издательский дом «Южно-Сахалинск сегодня».