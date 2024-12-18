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Поезд Южно-Сахалинск – Томари увеличили на один вагон

Фото: ВКонтакте

Теперь в составе их четыре, сообщили в региональном минтрансе, вместимость составляет 224 человека. Добавили мест в поезде по многочисленным обращениям сахалинцев – спрос на поездки вырос.

Обратная ситуация на пригородном поезде Южно-Сахалинск – «Алые Розы», который возит жителей в село Дальнее, входящее в состав областной столицы – там поток пассажиров сократился. Поэтому с 21 декабря движение составов отменяется по выходным и праздничным дням.

С 19 декабря по рабочим дням временно отменены пригородные поезда от Новоалександровска в сторону областного центра и Христофоровки. Перевозчики вместе с региональным минтрансом продолжают держать руку на пульсе пассажиропотока и при необходимости внесут корректировки в расписание.

Эдуард САМОЙЛОВ.

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