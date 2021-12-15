Поезда на Сахалине перешли на зимнее расписание

Пассажирская компания «Сахалин» сообщила об изменениях в расписании движения поездов дальнего следования. Людям, планирующим поездки, нужно проявить внимательность и ориентироваться по времени, указанному в билетах.

Время отправления из областного центра поездов № 601 и № 603 (Южно-Сахалинск – Ноглики) не изменилось, а время прибытия поезда №601 в пункт назначения Ноглики — 8 часов 40 минут, поезда № 603 — 8 часов 12 минут.

В обратном направлении (Ноглики – Южно-Сахалинск) поезда отправляются на 15 минут позже. Поезд № 602 «стартует» в 17 часов 15 минут, № 604 — в 17 часов 31 минуту. Время прибытия в пункт назначения Южно-Сахалинск сократилось на 8 минут: поезда № №602 и 604 прибывают в 6 часов 31 минуту.

Ранее пассажирская компания «Сахалин» проинформировала о корректировках в вечерних расписаниях движения пригородных поездов с 1 декабря. Пригородный поезд № 6023 «Орлан» (Южно-Сахалинск – Дальнее) отправляется в путь из областного центра на 5 минут раньше — в 17 часов 35 минут. Прибывает на станцию назначения в Дальнее в 17 часов 43 минуты.

«Орлан» № 6024 (Дальнее — Южно-Сахалинск) отправляется в путь на 5 минут раньше — в 17 часов 53 минуты, прибывает на станцию Южно-Сахалинск в 18 часов 01 минуту.

Утренние пригородные поезда «Орлан» №6009/6010 (Южно-Сахалинск – Дальнее – Южно-Сахалинск) перевозят пассажиров в прежнем режиме, без корректировок.

Справки можно навести в информационно-справочном центре компании по телефону 8 (4242) 71-29-94.

Корректировка произошла и в движении «дальнобойных» межмуниципальных автобусов.

Федеральная транспортная система RFBUS.RU сообщила: с 15 декабря автобус № 503, выполняющий рейсы от тымовского железнодорожного вокзала в Александровск-Сахалинский теперь утром отправляется в путь на 20 минут раньше прежнего: в 5 часов 55 минут. Изменение в его расписании напрямую связано с корректировкой времени прибытия пассажирского поезда на станцию Тымовское и введено для удобства пассажиров.

Петр НИКОЛАЕВ.