Поездка матерей в Донбасс. Весточки из дома и посылки привезли сахалинки бойцам

Это уже шестая по счету коллективная поездка в Донбасс жительниц области.

– Острая проблема, которая довольно долго назревала, — адресные посылки. Пусть хоть конфетка, но она из дома. Письмо, рукавички, носочки – частичка тепла, души от семьи, которая поддерживает и дает боевой настрой. Из дома и глоток воды дороже, чем купленная дорогая вода, — говорит Марина Бирюкова после встречи с сыном.

Женщины организовались в группу, собирают средства, покупают необходимые товары для бойцов и отправляют их на СВО.

В этот раз они повезли посылки сами. Встретились с сыновьями, обменялись с ними новостями и убедились, что у них все хорошо.

– Меня, например, впечатлила поездка матерей Сахалина к военнослужащим. В прессе пишут разное, что есть нечего, что надеть нечего, еще что-нибудь. И Валерий Игоревич Лимаренко, губернатор, он, мне кажется, сделал очень правильную вещь. Не стал ничего доказывать, объяснять, а просто купил билеты матерям и отправил их туда, – отметил в общении с журналистами полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Ольга Петрова.