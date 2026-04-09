Поездка мечты юных сахалинских талантов под угрозой срыва

Южносахалинка Оксана Новик обратилась за помощью к руководству области и написала заявление в полицию с просьбой помочь в розыске пропавшего председателя регионального отделения общественной организации «Интеграция» Александра Гаранина. Тот исчез с деньгами, переданными ему для оплаты оргвзноса на участие в международном фестивале-конкурсе в КНР ребёнка-инвалида, и перестал отвечать на звонки и сообщения.

Как выяснилось, заявку на фестиваль он не подал, оргвзнос принимающей стороне не оплатил.

По словам Оксаны, в подобной ситуации оказались и другие сахалинцы из разных районов области, воспитывающие детей с особенностями развития: из Холмска, Корсакова, Тымовского, Анивы… А 15 апреля – крайняя дата, когда нужно купить валюту и затем сразу вылетать в Китай.

– Мы с моим воспитанником, замечательным талантливым мальчиком, страдающим синдромом Дауна, участвовали в двух отборочных конкурсах, заняли первое место и должны ехать в Китай представлять Россию и область на фестивале-конкурсе международного уровня. Ребёнок и танцует, и поёт, настроился на эту поездку, а тут вот такое произошло, – рассказала она журналисту. – Мы купили билеты, оплатили гостиницу, организационные взносы в сумме 78 тысяч рублей. И тут – представьте – организатор исчез! При этом ещё выяснилось, что ничего не оплачено и что нужно искать деньги снова.

Оксана Новик – тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту городской спортшколы по плаванию, преподаватель адаптивной физкультуры для особенных детей в спортшколе олимпийского резерва зимних видов спорта. В прошлом году она стала лауреатом городского конкурса «Женщина года-2025» в Южно-Сахалинске – в номинации «Особенное счастье», посвящённой женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

В самом начале 2000-х Оксана Новик попала в жуткое ДТП, и врачи удивлялись, как она осталась жива. Казалось, что она навсегда будет прикована к инвалидной коляске. Но твёрдый характер и китайская гимнастика цигун вместе сотворили чудо – вернули ей радость движения. Мало того, Оксана несколько раз побывала в Шаолине и теперь, используя методы древней китайской практики в своей тренерской работе с детьми, имеющими особенности развития, добивается весомых результатов.

Где деньги, Зин?

В региональном управлении МВД подтвердили, что заявление тренера находится на особом контроле. Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – мошенничество.

– На 8 апреля поступило уже семь заявлений от жителей области, столкнувшихся с такой же проблемой. И, судя по всему, их будет больше. Уголовный розыск поддерживает связь с инициативной группой. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Предстоит выполнить большой объём работ по сбору и анализу информации, связанной с финансами: нужно установить местонахождение денег, чтобы затем в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом арестовать их и возместить пострадавшим. В любом случае справедливость восторжествует, – заверили в управлении угрозыска УМВД по Сахалинской области.

И это всё о нём

Александр Гаранин – личность на Сахалине известная. Уроженец Александровска-Саха­линс­кого. В разное время работал в сфере культуры, в отделе молодёжной политики регионального минспорта, возглавлял областное отделение Российского союза молодёжи. По последним данным, место его работы звучит внушительно – председатель Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция».

Впрочем, имя Александра хорошо известно и правоохранительным органам. В мае прошлого года в городском суде Южно-Сахалинска рассматривалось уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Эта история произошла в ноябре 2024 года. В полицию поступил вызов о противоправном и агрессивном поведении Гаранина А. Ю. На место – к квартире по указанному адресу – вскоре прибыла женщина – участковый уполномоченный. Представилась, была одета в форменное обмундирование сотрудника полиции, находилась при исполнении своих должностных обязанностей.

Информация подтвердилась, Гаранин был в состоянии алкогольного опьянения и на предложение успокоиться и дать объяснение по факту поступившего сообщения его супруги продолжил вести себя агрессивно. Стал размахивать руками перед лицом участкового уполномоченного полиции, а затем даже ударил.

Юридически это квалифицировано как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении участкового уполномоченного полиции, исполнявшей свои должностные обязанности. Вообще-то санкции указанной статьи УК РФ предусматривают наказания от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей и до лишения свободы на срок до пяти лет. В данном же случае суд проявил гуманность – назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Николай ПИТЕРСКИЙ.