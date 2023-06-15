Поездка на Донбасс. Валерий Лимаренко наградил сахалинских бойцов и вручил паспорта юным шахтерцам

Губернатор Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику вручил сахалинским военнослужащим государственные награды.

Также он передал новую партию специализированной техники. Затем глава региона принял участие в церемонии вручения паспортов школьникам подшефного Шахтерского района.

Сахалинские и курильские военнослужащие, охраняющие границы страны в ДНР, получили новую партию современной техники и экипировки. В этот раз бойцам доставили 7 квадроциклов автомобильного типа, с помощью которых можно быстрее эвакуировать раненых за счет малых габаритов и высокой проходимости техники.

Также в помощь бойцам передали небольшие экскаваторы для проведения земляных работ и беспилотники, собранные на Сахалине.

Наиболее отличившиеся бойцы получили государственные награды. Валерий Лимаренко вручил медали «За отвагу» и ордена Мужества. А после вместе с парнями за обедом обсудил предстоящие отпуска бойцов. Праздничный стол накрыли сахалинки – участницы комитета семей воинов Отечества, специально приехавшие в Донбасс.

А на городской площади Шахтерска провели торжественную церемонию вручения первых паспортов граждан России. Документы получили шестеро юных жителей Шахтерска. Каждый из них дал присягу исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества.

Губернатор проинспектировал ряд объектов, восстановлением которых занимаются сахалинские специалисты. С главой ДНР Денисом Пушилиным Валерий Лимаренко обсудил итоги совместной работы.

– Для наших граждан очень важно, с каким трепетом и вниманием относятся сахалинские власти ко всем проектам, которые уже реализованы и продолжаются сейчас. В частности, прошлый отопительный сезон у нас был одним из самых сложных, и очень спасли техскважины, которые пробурили сахалинские специалисты. Это было очень серьезным подспорьем. Также для нас очень важно внимание, которое область оказывает нашим детям. Это ремонт школ, детсадов. И, конечно, оздоровление и отдых наших детей на Сахалине. Мы очень благодарны Сахалинской области, – отметил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.