Поездка в автобусе закончилась для южно-сахалинки травмой и больничной койкой

Поначалу подумалось, что это стало результатом резкого торможения – тем более, горожане нередко жалуются на такую езду. Родные пострадавшей рассказали: отойдя от потрясения, они позвонили в диспетчерскую АО «Транспортная компания», которая обслуживает городские маршруты областного центра. Там им предложили позвонить на следующий день. У людей возникло ощущение, что от них отмахнулись. Когда дозвонились до руководства, их спросили – а почему не позвонили сразу?

Сергей Павлов, директор АО «Транспортная компания» предоставил видеозаписи того случая – видеорегистраторы есть в пассажирском салоне и кабине водителя каждого автобуса.

«Габаритная» дама стоит возле задних дверей, одной рукой держится за поручень. При подъезде к остановке вдруг резко разворачивается вокруг своей оси, рука её не удерживает поручень, и она буквально летит к водительской кабине на стоящую рядом пассажирку. Та резко падает на ступеньки. При этом другие пассажиры, стоящие и сидящие, остаются на своих местах и даже не сразу понимают, что произошло.

– Мы провели служебную проверку, пересмотрели видеозаписи и пришли к выводу, что вины водителя здесь нет, – говорит Сергей Павлов. – Он ехал плавно, перед остановкой резко не тормозил, ведь на обочине перед остановочным павильоном не было асфальта. Как бы то ни было, мы составили акт, известили о происшествии ГИБДД – подобные случаи тоже относятся к ДТП, в них предусмотрены компенсации. Для этого пострадавшей нужно взять у нас акт о ДТП и вместе с ним и медицинскими документами обратиться в страховую компанию. Пассажирские перевозки застрахованы, поэтому все пострадавшие имеют право на выплаты. Желаю женщине скорейшего выздоровления.

По словам руководителя АО «Транспортная компания», подобные инциденты в автобусах, но не с такими последствиями, случаются практически каждую неделю. Не всегда люди просят вызвать им «скорую», но если необходимость в этом есть, водитель обязан позвонить в службу «103».

Причины травмирования бывают разные – и водители резко тормозят (иной раз оправданно, иной нет), и люди не держатся за поручни, хотя об этом напоминают и в бегущей строке в салоне, и при объявлении остановок. Если установлено, что происшествие случилось по вине шофёра, его наказывают рублём.

Самый серьёзный инцидент произошёл два года назад – тогда в пассажирский автобус, двигавшийся из аэропорта, врезался автомобиль. Удар пришёл­ся на сторону за кабиной водителя. Женщина, сидевшая там, выпала на асфальт через разбитое стекло и погибла. Её семья получила страховку. Кроме того, по судебному иску «Транспортная компания» выплатила дополнительные деньги.

Акты составляются в любом случае, сообщения об этих происшествиях всегда отправляются в ГИБДД. Ведь бывает, что участники инцидентов приходят с претензиями к перевозчику не сразу, а через какое-то время.

Последний случай заставляет ещё раз обратить внимание на работу всего общественного транспорта и на дисциплину водителей. Бытует мнение: им приходится перерабатывать, чтобы заработать больше, вот они и ездят в утомлённом состоянии.

– Это заблуждение, – утверждает директор «Транспортной компании». – Мы строго следим за этим. Сейчас нет классического двухсменного графика – с утра до обеда на автобусе один водитель, с обеда и до ночи – другой. Водители сейчас выходят на работу с утра, сделав несколько рейсов, уезжают на перерыв либо в парк, либо домой, чтобы отдохнуть. Потом выезжают на маршрут снова. Два дня возят пассажиров, два дня отдыхают.

А не побуждает ли водителей совершать нарушения стремление уложиться в график? Некоторые автомобилисты выкладывают в сеть записи со своих регистраторов – автобус нарушает правила (поворачивает, например, налево с правого ряда, чтобы сэкономить время), вклинивается в поток и пр., словно стремясь нагнать время.

По словам руководства компании, на самом деле за выполнение рейсов по графику сейчас не доплачивают, у сидящего за баранкой нет стимула нагонять время рискованным путём.

Но для недовольства у пассажиров повод всё-таки есть. Из-за пробок автобусы выбиваются из графика. Иногда получается так – подъезжает автобус к конечной остановке, а на часах уже время ехать на перерыв. Хотя по графику нужно сделать ещё один круг. Поедет – это будет уже нарушением требований охраны труда. Не поедет – это увеличивает интервал движения на маршруте, заставляет людей на остановках дольше ждать и нервничать.

В том числе и по этой причине пассажиры и водители, бывает, не находят общего языка. Начинаются перепалки в стиле: что так дёргаешь резко, людей везёшь, а не дрова! Можно припомнить эпизоды, когда возникали недоразумения с проездными билетами для школьников. Бывало, их высаживали из автобуса.

Транспортная реформа, обновление подвижного состава – это здорово. Но должно быть ещё уважительное отношение к пассажирам.

Евгений АВЕРИН.

