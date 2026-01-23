Поездки на Курилы стали доступнее для студентов и всех сахалинцев

Скидку в 50 % ввели для на авиабилеты до Курил для студентов-очников, которые зарегистрированы в Сахалинской области

Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, льготным проездом они смогут воспользоваться с 25 декабря по 15 февраля и с 15 мая по 15 сентября.

Стоимость билета в одну сторону по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Сахалинск и Южно-Сахалинск — Южно-Курильск — Южно-Сахалинск составит 4 тыс. 800 рублей. Билеты по фиксированному тарифу можно приобретать как в авиакассах, так и на сайте перевозчика.

Другая приятная новость для курильчан и не только для них –теперь глубина продаж на курильские теплоходы для жителей нашей области увеличена до полугода. Для остальных пассажиров сейчас доступны билеты на январь и февраль 2026 года. На этой неделе на линию Корсаков- Курилы вернулся теплоход «Адмирал Невельской». Судно успешно прошло ежегодный осмотр в Российском морском регистре судоходства и подтвердило свою годность к эксплуатации.

В период его планового ремонта между островами продолжали работать теплоходы «Павел Леонов» и «Игорь Фархутдинов».

Билеты на морской транспорт до Курильтских островов можно приобрести на борту самих теплоходов «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов»; в офисе АО «СахПасФлот» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 304Г, тел. 8(4242)242420; на интернет-сайтах sakhpasflot.ru и www.rzd.ru. С расписанием можно ознакомиться на сайте областного минтранса.

Антон СМОЛЯКОВ.