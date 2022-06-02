Поездки с ограничениями по весу. Жители села Быков теперь ездят в областной центр с пересадками из одного автобуса в другой

Такие неудобства появились из-за аварийного состояния моста на трассе между селом и Долинском.

Как сообщили в районной администрации, накануне там лопнула одна бетонная плита. Поэтому 1 июня движение перекрыли до 15 часов, чтобы заменить поврежденный участок. Потом ограничили скорость перемещения транспорта до 5 км/ч, запретили проезд грузовикам грузоподъемностью более 3,5 тонны и большим автобусам.

Поэтому на маршруте № 505 Быков – Южно-Сахалинск пришлось оперативно вносить изменения. Пассажиров дово­зят только до моста, а за ним они пересаживаются в другой транспорт. Тот, что ездит из Быкова, проехать по проблемному мосту не сможет из-за «лишнего веса». Аналогичный путь сельчане проделывают и по дороге из областного центра.

Само дорожное сооружение находится в аварийном состоянии. Его планируют полностью закрыть на ремонт, сейчас там строят объездную дорогу. Как только она будет готова, в Быков можно будет ездить без ограничений и пересадок.

Владимир ПАВЛОВ.