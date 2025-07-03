Погасить ипотеку: новая областная мера поддержки военнослужащих-контрактников

Южносахалинец Александр Войтенко посвятил себя службе в армии и без сомнений заключил контракт, когда была объявлена спецоперация. Региональная выплата в 400 тыс. рублей позволила его семье с двумя детьми переехать из арендуемого жилья в просторную квартиру в новом жилом комплексе «Большая Полянка».

— Для нас эта поддержка стала настоящим спасением. Мы сразу направили деньги от соцзащиты на первый взнос по Дальневосточной ипотеке, ставка по кредиту тоже выгодная – всего 2%, – говорит супруга военнослужащего Алла Войтенко. – Теперь у нас есть своя квартира в хорошем районе. Это огромное облегчение и уверенность в завтрашнем дне, особенно пока муж выполняет свой долг на СВО.

Выплаты в размере 400 тыс. рублей на первоначальный взнос по ипотеке для бойцов спецоперации, поступающих на службу по контракту, ввели в 2025 году по прямому поручению губернатора Валерия Лимаренко. Эти средства идут на погашение первоначального взноса по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Мера поддержки действует только на территории Сахалинской области. В региональное министерство социальной защиты поступило 172 заявки на получение выплаты от участников СВО и их родных. Общая сумма выплат выросла до 7 миллионов 350 тысяч рублей в год. При этом размер единовременной региональной выплаты увеличен на 500 тыс. рублей, и сейчас её общий размер (включая средства из федерального бюджета) составляет 2 миллиона 550 тысяч рублей.

Для контрактников предусмотрены ежемесячные выплаты, получение статуса ветерана боевых действий, компенсация найма жилья, бесплатный проезд раз в год к месту отдыха до любой точки России, до 75 дней отпуска, продовольственный паёк, ранний выход на пенсию, санаторно-курортное обеспечение, возможность списания кредитов до 10 миллионов рублей.

Дополнительные гарантии от Сахалинской области – бесплатная высококачественная медицина для всех членов семьи, гарантированное трудоустройство после окончания контракта, устройство детей вне очереди в детский сад, школу, спортивные секции.

Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации.

Тел. 8 (4242) 244-090, контрактнаяслужба.рф.