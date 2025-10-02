Погодные аномалии октября

Чудо расчудесное: в Курильске второй раз — в октябре! — зацветают сирень и травы.

Фото Галии Кунченко.

Видео Юлии Волобуевой.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА