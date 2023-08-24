Пограничники. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

В августе 1945-го на Южном Сахалине отгремели последние залпы Второй мировой. Но и после боев на остров прибывали войска.

В армейском потоке были и пограничники – они принимали под охрану отвоеванные государственные рубежи. Одна из частей разместилась на горе у административного центра поверженного губернаторства. Перед бывшей лыжной базой появился шлагбаум, а по обе стороны от него – колючая проволока. Немногочисленное подразделение воинов в зеленых фуражках заняло под казарму домик с остроконечной крышей. В нем нашлось место для оружейной комнаты и радиостанции.

Чем занимался личный состав вдали от границы?

На запрос Центральный пограничный архив ФСБ России не дал ответа. Не пришлось и поработать в самом учреждении. Когда приехал в город Пушкино Московской области, меня без специального разрешения к документам не допустили…

Ответ нашелся в фондах нашего исторического архива – на Большевике располагалась часть кинологов. Отдельные эпизоды их службы удалось воссоздать благодаря воспоминаниям земляков.

В начале 1950-х ученики младших классов с педагогом пошли в поход на восточную окраину города. Поднимаясь по лесной дороге, дети познавали мир растений. Несколько школьниц убежало вперед. И вдруг донеслись их крики. Испуганные девочки выскочили из-за поворота. Успокоившись, рассказали: им показалось, будто вздрогнул куст у дороги. Остановились и стали наблюдать. Неожиданно ветви зашевелились и… оторвались от земли. Перед детьми стоял леший с кустом на голове. Учитель все же прошел вперед. Оказалось, пограничники отрабатывали навыки маскировки…

Кроме подготовки собак бойцы занимались тактикой, устраивали огневые позиции и укрытия. Для этого они выкопали на бывшей слаломной трассе траншеи в полный рост.

Командир части знал: лыжи – тоже боевое оружие. Но они станут обузой, если солдат не научится хорошо ходить на них. И когда офицер познакомился с местными спортсменами, разрешил им по выходным и тренироваться, и восстанавливать на территории подразделения трамплины и просеку для скоростного спуска.

С середины 1950-х здесь уже проводились соревнования. Приходили на них и горожане. Но в другие дни посторонних, оказавшихся рядом с питомником, могли и задержать.

В 1958-м, окончив институт физкультуры, в областной центр вернулся В. Шевцов. В тот памятный день Владимир со старшими воспитанниками спортивной школы отрабатывал имитацию лыжного бега (еще стояла теплая осенняя пора). Они поднялись на гребень Большевика. Начинающий тренер знал о войсковой части, и спортсмены обошли ее по северо-западному склону. Но на спуске их остановил и сопроводил к командиру вооруженный наряд.

Юношей отвели в свободную комнату, а объясняться пришлось их наставнику. Офицер напомнил, что не следовало находиться вблизи военного объекта и теперь они задержаны до выяснения личностей. Около двух часов прошло в ожидании, прежде чем их отпустили.

В конце 1958 – начале 1959 гг. пограничники передали свою территорию областному совету профсоюзов для организации туристической и горнолыжной базы. Еще какое-то время о съехавшем подразделении напоминали радио­мачты у домика с островерхой крышей.

Сергей ФЕДОРЧУК.

(Продолжение следует).

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