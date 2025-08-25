Пограничники в боях за южный Сахалин

Теперь, когда отгремели первые жаркие сражения, можно назвать фамилии многих офицеров, сержантов, рядовых бойцов-пограничников, героически сражавшихся против японских самураев. Правда, это сделать трудно в небольшой корреспонденции. Мы ограничимся лишь коротким описанием отдельных эпизодов.
…12 августа в районе Н. подразделение офицера Супрунова, преодолев сильно пересечённую местность и ожесточённое сопротивление японцев, с ходу заняло населённый пункт врага. Пограничники взорвали 8 складов с боеприпасами, уничтожили 10 и захватили в плен 6 полицейских.
Так же успешно была проведена подразделением т. Супрупова и вторая операция. Надо было уничтожить сильно укрепленный полицейский пост японцев в пункте П. Подразделение, совершив ночной марш в трудной для передвижения местности, вышло в тыл и на левый фланг врага, тем самым отрезало противнику пути отступления. Эта смелая операция была блестяще завершена стремительной атакой группы отважных пограничников под командованием лейтенанта Суязова.
Среди многих смельчаков, проявивших исключительное мужество в боях с самураями, следует отменить сержанта Вороного Ивана Яковлевича. Действуя в составе группы Суязова, он с отделением бойцов первым ворвался в стан врага. Вороной разгромил помещение полицейского поста, где засели японские солдаты, в разгаре боя он блокировал и забросал гранатами дзот врага, уничтожив при этом пулемёт и весь его расчёт.
Ефрейторы Скрылев, Нигматулин и Киплик хорошие следопыты-разведчики. Они знали каждую тропинку, каждый кустик в Энском районе пограничной полосы. И они были опытными проводниками частей Красной Армии, пересёкших государственную границу 9 августа. Они вместе с бойцами-пехотинцами громили японских бандитов в первых боях.
Исключительное мужество и смелость проявили в боях моряки-пограничники под командованием капитан-лейтенанта Зайченко. Они мощным пушечным огнём катеров не только поддерживали действия наземных войск, но и сами подавили множество огневых точек врага. Артиллерийская подготовка, которую вёл командор-старшина II статьи Кучеренко, была мощной и точной.
Тим. АНДРЕЕВ, спец. корр. газеты «Советский Сахалин».
В этот день 80 лет назад
Согласно оперативной сводке Советского Информбюро, войска 2-го Дальневосточного фронта 24 августа заняли город и порт Хонто и город Мануи на юге Сахалина, 25 августа – города Отиай, Тойохара, город и порт Отомари, 26 августа – город Рудака, острова Онекотан, Сясикотан и Мацува из группы Курильских островов.
За 24 – 26 августа нашим войскам на Дальнем Востоке сдались около 120 000 японских солдат и офицеров, в том числе 13 генералов.
Тыл – фронту
Трудовыми подвигами отвечают сахалинцы на боевые успехи воинов-дальневосточников.
- В колхозе им. XVII партконференции команда сейнера «Гвардеец» (шкипер тов. Федоров) за одну ночь выловила 82 центнера сельди, команда дрифтера «Сигнал» (шкипер тов. Мануйлов) привезла с моря 42 центнера. Более чем по 30 центнеров рыбы добыли команды шкиперов тов. Истраскина (рыбозавод «Пильво») и тов. Кротенко (рыбозавод «Широкая Падь»). В колхозе «ХХ лет Октября» женская бригада тов. Махиевой в честь славной победы Красной Армии над японскими захватчиками 25 августа выловила закидным неводом 20 центнеров сельди.
- В Александровском порту работники плавсостава тт. Павлюк, Григорьев, Богачёв, Михеев и Савченко организовали чёткую работу транспорта. Они образцово ухаживают за машинами, обеспечили бесперебойную работу катеров, поэтому грузчики портпунктов работают без простоев, дают по полторы-две нормы на разгрузке-погрузке грузов.
- Бондари рыбозавода «Моссия» Широкопадского района тт. Токарев, Сечнев и Фомин при производстве бочек повысили производительность и выполняют нормы по 200 – 230 процентов каждый.
- В колхозе «Советский Сахалин» косари тт. Антипов, Никитин, Бондаренко, Киселёва, Ращупкина, Сидоренко изо дня в день перевыполняют задания по заготовке травы. На заготовке силоса колхозница т. Горячкина 23 августа подвезла к силосной яме 11 возов травы вместо 9 по норме, а 24 августа до обеда выполнила дневную норму. Столько же сделал и подросток Васильков.