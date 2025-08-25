Пограничники в боях за южный Сахалин

Теперь, когда отгремели первые жаркие сражения, можно назвать фамилии многих офицеров, сержантов, рядовых бойцов-пограничников, героически сражавшихся против японских самураев. Правда, это сделать трудно в небольшой корреспонденции. Мы ограничимся лишь коротким описанием отдельных эпизодов.

…12 августа в районе Н. подразделение офицера Супрунова, преодолев сильно пересечённую местность и ожесточённое сопротивление японцев, с ходу заняло населённый пункт врага. Пограничники взорвали 8 складов с боеприпасами, уничтожили 10 и захватили в плен 6 полицейских.

Так же успешно была проведена подразделением т. Супрупова и вторая операция. Надо было уничтожить сильно укрепленный полицейский пост японцев в пункте П. Подразделение, совершив ночной марш в трудной для передвижения местности, вышло в тыл и на левый фланг врага, тем самым отрезало противнику пути отступления. Эта смелая операция была блестяще завершена стремительной атакой группы отважных пограничников под командованием лейтенанта Суязова.

Среди многих смельчаков, проявивших исключительное мужество в боях с самураями, следует отменить сержанта Вороного Ивана Яковлевича. Действуя в составе группы Суязова, он с отделением бойцов первым ворвался в стан врага. Вороной разгромил помещение полицейского поста, где засели японские солдаты, в разгаре боя он блокировал и забросал гранатами дзот врага, уничтожив при этом пулемёт и весь его расчёт.

Ефрейторы Скрылев, Нигматулин и Киплик хорошие следопыты-разведчики. Они знали каждую тропинку, каждый кустик в Энском районе пограничной полосы. И они были опытными проводниками частей Красной Армии, пересёкших государственную границу 9 августа. Они вместе с бойцами-пехотинцами громили японских бандитов в первых боях.

Исключительное мужество и смелость проявили в боях моряки-пограничники под командованием капитан-лейтенанта Зайченко. Они мощным пушечным огнём катеров не только поддерживали действия наземных войск, но и сами подавили множество огневых точек врага. Артиллерийская подготовка, которую вёл командор-старшина II статьи Кучеренко, была мощной и точной.

Тим. АНДРЕЕВ, спец. корр. газеты «Советский Сахалин».

В этот день 80 лет назад

Согласно оперативной сводке Советского Информбюро, войска 2-го Дальневосточного фронта 24 августа заняли город и порт Хонто и город Мануи на юге Сахалина, 25 августа – города Отиай, Тойохара, город и порт Отомари, 26 августа – город Рудака, острова Онекотан, Сясикотан и Мацува из группы Курильских островов.

За 24 – 26 августа нашим войскам на Дальнем Востоке сдались около 120 000 японских солдат и офицеров, в том числе 13 генералов.

Тыл – фронту

Трудовыми подвигами отвечают сахалинцы на боевые успехи воинов-дальневосточников.