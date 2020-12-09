Погуляем? Конечно, если начальники разрешат

В ряде регионов страны власти объявили последний день уходящего года – 31 декабря – выходным. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, из которого следует, что 31 декабря будет гулять вся страна. Но в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатору Валерию Лимаренко в социальных сетях ежедневно поступают обращения с просьбой объявить последний день 2020 года красным днем календаря. И региональное правительство пошло «навстречу трудящимся». Всем работодателям рекомендовано предоставить жителям возможность этот день посвятить подготовке к торжеству и встрече Нового года в кругу родных и близких. А рабочий день с 31 декабря предложено перенести на субботу, 26 декабря.

Кстати, по итогам проведенного «Советским Сахалином» опроса в телеграмканале, 65 проц. подписчиков хотели бы отдохнуть в этот день, 17 проц. считают его и так нерабочим, а остальные – хотели бы трудиться.

Ирина НОВИКОВА.