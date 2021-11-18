Похищение человека, разбой и вымогательство — это не боевик, а эпизоды преступления, совершенного в отношении сахалинского подростка

Февральским вечером 2020 года в Южно-Сахалинске похитили человека. Несколько человек в масках, скрывавших лица, встретили горожанина у его дома. Один из нападавших ударил мужчину кулаком в лицо, другой выкрутил руки, завел их за спину и защелкнул наручники на запястьях. Другие соучастники следили за обстановкой вокруг места преступления.

Южносахалинца поместили в салон припаркованного неподалеку микроавтобуса и надели на голову светонепроницаемый мешок, наносили удары кулаками по голове и телу. Затем нападавшие отвезли свою жертву в Корсаков и некоторое время держали в каком-то нежилом здании. Избивали, грозились ввести ему наркотик, пытали удушением, надевая полимерный пакет на голову. Заставили на видеокамеру сообщить заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство.

Чего же добивались похитители? Им нужны были деньги любой ценой, и только. Продолжая применять насилие, они отобрали у южносахалинца все имевшиеся при нем денежные средства и имущество, в общей сложности около 100 тысяч рублей.

Этого им показалось недостаточно, пригрозив распространить видеозапись со сведениями, порочащими честь и достоинство потерпевшего, похитители потребовали передать им 1 миллион рублей, после чего отвезли его в Южно-Сахалинск и высадили недалеко от дома. Оказавшись на свободе, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Такова версия следствия.

Следователи установили также, что обвиняемые для совершения преступления заранее подготовили все необходимое: маски (балаклавы), телефоны для общения, бесхозные сим-карты, наручники, средства связи и два автомобиля, на которых попытались скрыть государственные регистрационные номера.

Как сообщили в региональном следственном управлении, сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел завершили расследование этого уголовного дела. Четыре жителя области обвиняются в похищении человека (п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и вымогательстве (п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Раскрытие преступления стало возможным благодаря совместной и слаженной работе следователей и следователей-криминалистов следственного управления, сотрудников уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области. Трех фигурантов вычислили и задержали за пределами Сахалинской области. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения еще двоих соучастников.

В прокуратуре области дополнили, что 12 ноября это уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение перечисленных преступлений — до 12 лет лишения свободы.

Случай не единичный. Не далее как в середине сентября следственное управление проинформировало о завершении расследования другого уголовного дела. Четыре сахалинца в возрасте от 19 до 24 лет обвиняются в похищении человека и вымогательстве, а их 17-летний подельник – в похищении человека. Это преступление было совершено в апреле 2021 года. Жертвой стал 17-летний знакомый нападавших. От него также требовали передачи денег в счет погашения якобы имеющегося долга.

Сценарий похожий: избиение, перевозка в автомобиле до пустыря, побои и угрозы, ножевые ранения. А под занавес – «исповедь» потерпевшего на видеокамеру с заведомо ложными сведениями, порочащими его честь и достоинство. Угрожали распространить видеозапись и поджечь его дом. Заставили подростка позвонить родственнице и попросить перевести на его банковскую карту 30 000 рублей. Закончилось тем, что грабители-вымогатели-похитители отобрали банковские карты, отвезли потерпевшего в Южно-Сахалинск, отпустили и поспешили ретироваться. Бегали недолго, следователи и оперативники уголовного розыска быстро установили место нахождения обвиняемых.

По этому уголовному делу заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение, оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Владимир СЛАВИН.