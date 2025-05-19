Поход за морской курочкой. За кадром редакционного задания

Что может быть интереснее? Побывать на борту рыболовного сейнера прямо во время промысла, своими глазами посмотреть, как происходит добыча камбалы на просторах необъятного залива Терпения. Познакомиться с экипажем – обветренными, суровыми на вид, но такими приветливыми, дружелюбными и юморными рыбаками…

Руководство рыболовецкого предприятия пошло навстречу пожеланиям редакции газеты, оформило должным образом судовую роль, и журналист отправился в море на борту «МРС».

Как опытные капитаны без всяких приборов и видимых ориентиров находят на морских просторах заветную «банку», где в это время пасётся большое стадо камбалы, для меня остаётся загадкой. Но это факт. Подходим по нужному «адресу», экипаж готовится к замёту.

В этом случае в дело пустили снюрревод, а если по-русски – донный невод. На словах всё делается несложно. Сначала за борт выбрасывают большой поплавок под названием буй-вешка, к которому прикреплён конец одного каната для фиксации невода. Затем судно описывает круг, по пути отправляя в воду остальное оснащение, и возвращается к бую-вешке с концом второго каната на борту. Дальше мощные лебёдки начинают подтягивать за два этих каната донный невод к судну. Таким образом рыба, находящаяся на дне, попадает в ловушку. Невод поднимают из воды, и всё, что в нём находится, загружают или, как говорят рыбаки, заливают в трюм.

Капитан доступным языком объяснил мне процесс и с улыбкой поручил выполнить важную миссию – отправить за борт тот самый буй, чтобы дать старт рыбалке. Я добросовестно взвалил на плечо довольно тяжёлый поплавок и бросил его за борт…

Тут стало понятно: что-то пошло не так. Трос, прикреплённый к бую, образовал «неправильную» петлю, дальше сами собой стали образовываться узлы и перехлёсты…. В общем, пришлось рыбакам потратить ценное время на распутывание. Думаю, в это время прозвучало немало нелестных эпитетов в мой адрес, благо их приглушали морской бриз и крики чаек…

Капитан от греха подальше отправил «криворукого» меня куда подальше: а именно, указал пальцем на мачту. На ней на приличной высоте была закреплена металлическая корзина. Позже мне объяснили, что иногда на промысле эту корзину устанавливают повыше, чтобы можно было визуально оценивать размеры стада селёдки или другой рыбы. Мне деваться было некуда: проштрафился – полезай в кузов…

Ощущения непередаваемые! На верхотуре даже при небольшом волнении мачту ощутимо качает из стороны в сторону. Укачивает, знаете ли. Зато обзор отличный: прекрасно видно, как достают из воды большущий зеленоватый невод, а на нём, как игрушки на ёлке, прицеплены эффектные морские звёзды, ракушки, водоросли, попадаются и колючие крабы. А внутри этой гигантской «ёлки» – тонны живой, шевелящейся рыбы.

Капитан, с пониманием взглянув на позеленевшего от качки меня, пригласил спуститься и отправил на камбуз. Здесь меня угостили такой рыбкой, которую ни раньше, ни позже пробовать не доводилось. Только что пойманная камбала, обжаренная до золотистой корочки, абсолютно не пахнет рыбой. Мясо сочное, белое! Недаром камбалу морской курочкой зовут!

Все остались довольны. Рыбаки с хорошим уловом, а я с богатым багажом впечатлений для будущего репортажа.

Ярослав САФОНОВ.