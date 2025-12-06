Поиски пропавших в заливе Терпения двух рыболовов пока не дали результата

По предварительным данным, 27 ноября 2025 года около 6.00 (время местное) два 27-летних жителя г. Поронайска вышли на лодке «AMG RIB» с подвесным мотором от устья реки Поронай (залив Терпения) на рыбалку. Предполагаемый маршрут следования предусматривал движение к устью реки Промысловая и выход в акваторию Охотского моря с последующим направлением в район сел Новое и Туманное. Однако до настоящего времени связь с ними не установлена, место нахождения мужчин не известно. Проводятся поисковые мероприятия. Об этом сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре.

Поиск пропавших ведется в том числе с борта Ан-26 «Хабаровских авиалиний», который базируется в аэропорту Николаевска-на-Амуре. Экипажи «Хабавиа» совершили несколько рейсов, один из них 5 декабря в первой половине дня — полет длился около четырех часов. Но пока поиски, к сожалению, оказались безрезультатными, говорится в телеграм-канале краевой авиакомпании. Ранее было обследовано более 2 тыс. кв. км, к работам привлечены морские и воздушные суда.

Сахалинская транспортная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) Восточным МСУТ СК России.

Сахалинский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть двух лиц).

