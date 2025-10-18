Поиски рыбака на Сахалине будут продолжены

15 октября в Поронайском районе 40-летний мужчина вышел на резиновой двухместной лодке в акваторию залива Терпения, в районе слияния реки Промысловка и озера Невского, чтобы проверить сетку и не вернулся.

Поиски его 16 октября результата не дали.

17 октября спасатели МЧС России обследовали с воздуха 2400 квадратных километров в районе происшествия. Сотрудниками ГИМС были обследованы прибрежная полоса на протяжении 75 километров и акватория залива на удалении 7 км от берега. Всего в поисковых мероприятиях принимали участие 11 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники, включая вертолёт Ми-8 Хабаровского АСЦ.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области, поиски будут продолжены 18 октября силами ГИМС и администрации района. Кроме этого, спасательное судно «Отто Шмидт» будет привлечено к осмотру морской акватории.