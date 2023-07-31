Пока стоят хорошие деньки. Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе

Асфальт восстановлен в 300 дворах областного центра. Текущий ремонт будет выполнен на территории 605 дворов.

– Сейчас подготовительными работами охвачено более 80 дворовых территорий. Всего восстановлено более 25 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия в разных дворах Южно-Сахалинска. Работаем в темпе, погода способствует благоустройству. Параллельно с текущей работой анализируем данные от управляющих компаний для планирования объемов работы на следующий год, – рассказал начальник отдела МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Алексей Сапронов.

Благоустройство дворовых территорий ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На эту деятельность управляющие компании получают субсидии из областного бюджета, сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Масштабные работы по текущему ремонту дворовых территорий ведутся в городском округе уже третий год. Они были инициированы губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и находятся на особом контроле мэра города Сергея Надсадина.