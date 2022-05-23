Показали товар лицом. Местные сельхозпроизводители в очередной раз удивили сахалинцев

В минувший выходной в областном центре прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2022».

Как и в предыдущие годы, в ней участвовали крупные сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также рыбопромышленного комплекса.

Свою продукцию привезли более 180 сельхозпроизводителей из 9 районов области.

На ярмарке был представлен обширный ассортимент местной продукции – овощи, мясные и молочные изделия, мед, а также саженцы кустарников, цветов, плодовых деревьев.

Можно было купить семена, минеральные и органические удобрения, садовый инвентарь и многое другое. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности порадовали новинками производства, а также хлебобулочной, кондитерской, кулинарной продукцией и безалкогольными напитками.

В этом году АО «Птицефабрика Островная» возобновила торговлю живой птицей. И на ярмарке было реализовано около 200 голов кур-несушек кросса «Супер Ник», который характеризуется высокой продуктивностью.

Специалисты сахалинского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБНУ «Сахалинский научно-ис­сле­довательский институт сельского хозяйства» не только представили элитный семенной и посадочный материал, но и оказывали профессиональные консультации в области растениеводства.

Для гостей и участников ежегодной ярмарки была представлена культурно-развлекательная программа творческими коллективами островного региона, а в зоне фуд-корта посетители могли попробовать блюда, приготовленные островными поварами из продуктов местного производства.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с каждой проведенной областной ярмаркой неизменно растет ее популярность. Расширяется ассортимент представленных на ней товаров, увеличивается количество ее участников.

Олег РОМАНОВ.