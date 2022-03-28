Показывают высокий уровень мастерства. Островные спортсмены уверенно выступают на различных соревнованиях

На горных трассах

На Камчатке, в городе Елизово, проходят чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту. Участвуют более 130 спортсменов из 15 регионов страны.

В параллельном слаломе сахалинская горнолыжница Софья Крохина завоевала золотую медаль чемпионата, сообщили в региональном министерстве спорта.

У мужчин в ТОП-10 пробились три островных горнолыжника: Артем Кашинцев был четвертым, Дмитрий Пышкин – пятым, Леонид Трясов – девятым.

В слаломе сахалинские горнолыжницы Эллина Дьяченко и Рината Абдулкаюмова стали обладательницами трех бронзовых медалей чемпионата и первенства России.

Среди сахалинских юношей лучший результат показал Роман Зверян. Он пришел к финишу пятым.

В слаломе-гиганте Рината Абдулкаюмова стала обладательницей золотой медали чемпионата.

На шестом месте еще одна представительница островного региона – Эллина Дьяченко.

Лучший результат среди сахалинцев показал Дмитрий Пышкин, занявший десятое место.

«Золото» и «серебро»

Сахалинская сборная стала двукратным чемпионом Кубка России по мини-волейболу. Престижные соревнования проходили в Сочи.

Сахалинскую область представляли команды «Клиент+» и «Флагман» из Корсакова. Первой удалось завоевать «золото» в группе «Микс 200+» и заполучить Кубок.

Команда «Флагман» в группе «Женщины 200+» стала серебряным призером соревнований.

Борьба на ковре

В Комсомольске-на-Амуре состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе. На ковре спортивного комплекса «Орлан» боролись юноши до 16 лет.

Среди участников состязаний были представители островного региона. Им удалось завоевать пять медалей.

Серебряными призерами первенства стали воспитанники спортивной школы Охи Рустам Голинский (весовая категория до 38 кг) и Владислав Гаврилов (до 52 кг), а также воспитанник СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска Нуржигит Яхияев.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Дмитрий Шурин из Южно-Сахалинска (до 68 кг) и Матвей Диордиев из Анивы (до 75 кг).

По итогам соревнований Рустам Голинский, Владислав Гаврилов и Нуржигит Яхияев завоевали путевки на первенство России среди юношей до 16 лет.

Школа уличного боя

Островные спортсмены стали призерами чемпионата и первенства России по савату – французскому боевому искусству. Победу оспаривали 60 спортсменов из 15 регионов страны.

Команда Сахалинской области завоевала 3 медали.

Максим Вершинин (тренер Владимир Хе) из Южно-Сахалинска и Кирилл Автаев из Охи (тренер Роман Наумов) привезли домой «золото». Исламбек Режабалиев (тренер Владимир Хе) из областной столицы завоевал бронзовую медаль.

С оценкой «иппон»

В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, посвященные памяти заслуженного тренера России Николая Попова. В соревнованиях принимали участие представители 17 регионов страны. Они боролись за путевки на первенство России, которое пройдет в Тюмени.

Воспитанница областной спортшколы самбо и дзюдо Сезимай Сыргабаева завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

– Сезимай Сыргабаева первую схватку выиграла. За выход в финал проиграла. А схватку за третье место выиграла с оценкой «иппон» (чистая победа), – рассказал тренер Рамазан Саадуев.

Мяч – на центр!

3 апреля возобновляется первенство России по футболу среди команд ФНЛ-2 в группе 3. Участники подгруппы «3Б» разыграют места с 13-го по 22-е. Среди них – «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

На сегодняшний день турнирная таблица имеет следующий вид (все команды сыграли по 8 матчей):

13. «Арсенал-2» (Тула) – 19 очков.

14. «Зенит» (Пенза) – 16.

15. «Сатурн» (Раменское) – 15.

16. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 13.

17. ФК «Коломна» – 12.

18. «Квант» (Обнинск) – 12.

19. «Знамя» (Ногинск) – 11.

20. «Металлург-Видное» – 7.

21. ФК «Калуга» – 6.

22. «Факел-М» (Воронеж) – 3.

В весенней части турнира командам предстоит сыграть по 10 матчей (матчи дома и в гостях с соперниками, которые на первом этапе играли в другой подгруппе).

Соответственно, «Сахалину» предстоят игры против «Коломны» (3 апреля в гостях, 7 мая на своем поле), «Знамени» (10 апреля в гостях, 14 мая на своем поле), «Сатурна» (16 апреля в гостях, 21 мая на своем поле), «Кванта» (23 апреля в гостях, 28 мая на своем поле), «Металлурга-Видное» (29 апреля в гостях, 5 июня на своем поле).

Команды, которые займут места с 20-го по 22-е, покинут ФНЛ-2 и отправятся в третий дивизион.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.