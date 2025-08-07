Поклонников вальса ждут на танцевальный праздник в Южно-Сахалинске

Хотите изменить жизнь к лучшему? Настройтесь на гармоничный ритм, а помогут в этом мелодии и движения вальса.

16 августа в 18.00 на открытой площадке областного краеведческого музея состоится ежегодный танцевальный праздник «Тур вальса в музее». Общественное движение «Сахалинский танцевальный мир» и сотрудники музея проводят его в седьмой раз, но каждый праздник уникален, а поклонников удивительного танца становится всё больше.

«Тур вальса в музее» стал своеобразной визитной карточкой Южно-Сахалинска, некоторые гости с материка специально планируют отпуск с расчётом попасть на это шоу.

Вальс – удивительный танец, простой в основе своей, но совершенствовать его можно до бесконечности. В этом вы убедитесь, посмотрев выступления взрослых танцоров из коллективов «Аваланж», «Дуэт», «Жемчужина», «Импульс», «Рябинка» (Южно-Сахалинск), «Малахит» (Долинск), «Айша», «Алия», «Чайка» (Корсаков). Кроме того, любая из пришедших на праздник дам (танцевальный стаж значения не имеет) сможет закружиться в венском вальсе с опытным партнёром и претендовать на Кубок зрительских симпатий, приняв участие в традиционном конкурсе «Ангажемент».

«Вишенкой на торте» в этот раз станут выступление танцевальной группы «Дети войны» и мастер-класс по бальному этикету. Завершающая часть праздничной программы называется «Танцуют все!» и не нуждается в комментариях.

Ну что, вы готовы к позитивным переменам? Тогда ждём вас в сквере у краеведческого музея 16 августа в 18 часов! Приходите, участвуйте, живите танцуя вместе с нами.

Евгения ШЕРЕШЕВСКАЯ.