Поклоняюсь маме. Женщины расцветают от внимания мужчин, цветов и подарков

Моя семилетняя внучка сразу же после Нового года стала спрашивать, что я подарю ей на 8 Марта. Она первоклассница, но хорошо усвоила: девочки – это будущие женщины, поэтому праздник принадлежит им по праву.

Дочке 35 лет. Она тоже ждет 8 Марта, поклонения мужчин, подарков. Я заметил, что этот праздник очень идет молодым женщинам. Они расцветают от внимания мужского пола, весенних цветов, дорогих подношений. Сегодня от женщин уже не откупишься тремя тюльпанами и колготками. Телевидение старается вовсю, чтобы убедить их: они достойны большего. Рекламируются шубы, автомобили, новейшие смартфоны.

Поэтому, если в семье денег не очень много, об автомобилях речь, конечно, не идет, но модные духи, телефоны стоят-таки на повестке дня.

Женщины пенсионного возраста тоже рады подаркам к 8 Марта. Я женат уже 40 лет, наша с Валей любовь закрутилась как раз накануне этого праздника – 7 марта. По­этому для нас 8 Марта начинается 7-го. Традиция не меняется все эти десятилетия.

Перед началом праздников я покупаю жене новый наряд, и мы идем в ресторан отмечать начало наших отношений. А 8 Марта я готовлю Вале завт­рак. Эту традицию выдумали мужчины много-много лет назад, когда люди жили скромно, на подарки денег не хватало, а подарить женщине внимание, освободить от привычных хлопот – недорого в одном смысле и дорого – в другом.

Итак, утром 8 марта я подаю жене завтрак в постель. А с ним обязательно букет тюльпанов – их я дарил Вале во время знакомства. Удивительно: мы столько лет вместе, а восьмимартовский ритуал меня по-прежнему волнует.

Не могу не сказать немного о более старшем поколении – моих и Валиных родителях. Моих уже нет в живых, у Вали только мама.

Вот кто заслуживал истинного поклонения, так это наши мамы. Они прожили долгую и трудную жизнь.

Помню, когда я рос, в городе был только один детский сад – для детей учителей, врачей, руководителей. В обычных семьях с детьми до школы занимались мамы. Нас было четверо, и мама пошла на работу, когда самый младший пошел в школу.

Образования у мамы не было, поэтому она часть жизни трудилась на хлебозаводе, часть «крутила тряпку», то есть была уборщицей. Дома кроме детей еще огород, корова, свиньи, куры. Мужчины в то время всю зарплату отдавали женам, редко кто оставлял заначку. Ведь каждая копейка была на счету. По­этому подарки к 8 Марта не ожидались. Правда, на работе мама получала к празднику премию – 5 рублей, но эти деньги шли на хозяйство.

Это уже когда мы, дети, выросли и выучились на деньги родителей, которые во всем себе отказывали, чтобы отослать нам 30 – 40 рублей на студенческую жизнь, сами начали зарабатывать, вот тогда мама стала получать к 8 Марта и цветы, и недорогие подарки. Как она им радовалась! Но всякий раз, принимая их, смущенно говорила: «Зачем тратились? Лучше себе что-нибудь купили бы».

Поэтому именно в этот женский праздник я чаще всего вспоминаю маму. И так жалею ее.

Иван Филиппов, г. Южно-Сахалинск.