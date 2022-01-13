Полет фантазии в застывшем водопаде. Архитектурная мысль смогла воплотить в стекле и бетоне уникальный природный объект

Практически все, кто приезжает в Южно-Са­ха­линск первый раз, не могут скрыть удивления: думали, летим в провинцию, расположенную на дальнем острове с неприветливым климатом, а, оказывается, город имеет вполне современный вид…

Все это благодаря тому, что над архитектурным обликом островной столицы работают профессионально. Добавляют в него штрихи, которые придают неповторимость и шарм, исключают унылость и однообразие. Один из таких примеров – здание бизнес-центра «Айхор», недавно вставшее в строй.

Не все знают, что свое наименование постройка получила от водопада, который находится к северо-востоку от популярной горы Лягушки на притоке реки Комиссаровка. Поток воды, падая с 8 метров, устремляется вниз по 200-метровому каскаду, который состоит из более мелких водопадов. Этот природный рисунок перенесен в городскую среду. Конструкция создает застывший в стекле и бетоне облик падающих с возвышенности струй, становящихся внизу мощным потоком с летящими от него мелкими каплями. Можно сказать, архитекторам, строителям и проектировщикам удалось перенести кусочек природы в урбанистическую среду. Сделано это гармонично благодаря интересным решениям.

Как рассказывает руководитель компании-застройщика Андрей Залпин, облик интересного природного объекта начинается с фасада. Его композитные панели создают образ скалы, с которой низвергается вода из спокойно текущего на ровном месте водоема. Под это подобраны цветовые оттенки. «Айхор» пластичен, у него скругленные углы, что гармонично вписывает здание в окружающее пространство.

Кажется, что там оно находилось всегда. Такое нестандартное решение нашел архитектор Владимир Заньков и работавшая под его началом команда.

По стеклянной облицовке нанесены рисунки, создающие визуальный эффект текущих струй водопада. Такая технология принтерной печати применена впервые на Сахалине.

Рядом со зданием «Айхора» возводят большую пристройку к клинико-диагностическому центру (КДЦ). Точнее будет сказать, это комплекс современных зданий, которые позволят расшириться лечебному учреждению. Ввести в строй их намерены в следующем году. Помещения пустовать не будут – они позволят расширить хирургическую и офтальмологическую помощь, установить дополнительную аппаратуру для эндоскопии и пр., рассказали в областном минздраве.

Здания стоят рядом, но вместе не сливаются в одно целое и в то же время не диссонируют. Налицо удачная гармония, какую всегда создают водопады с окружающей их природой.

Сергей РЯБОВ.