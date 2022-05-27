Полет на материк. Летом Южно-Сахалинск и Москву свяжут три регулярных рейса

Частота полетов из Южно-Сахалинска в Москву и обратно в летнее время будет увеличена. К ежедневному рейсу «России» добавляется рейс «Аэрофлота», а в пик сезона отпусков пять дней в неделю будет выполняться дополнительный, третий, рейс.

Это решение – результат совместной проработки вопроса правительством области и руководством авиакомпании.

– Несмотря на санкционное давление, мы сохраняем интенсивность полетов на московском направлении. На Сахалин вернулся «Аэрофлот». Для нашего островного региона вопросы транспортной доступности имеют важнейшее значение. Летом все желающие сахалинцы и курильчане должны иметь возможность беспрепятственно купить билеты на материк и вернуться домой, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Сейчас самолет авиакомпании «Россия» из Южно-Сахалинска в столицу страны вылетает ежедневно в 11.45. Рейс «Аэрофлота» – ежедневно в 15.00. С 12 июня по 3 июля добавляется третий рейс – по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 18.00. А в пиковый период – с 5 июля по 1 октября – дополнительный самолет будет летать пять дней в неделю (кроме понедельника и четверга).

– Для «Аэрофлота» развитие авиасообщения с Дальним Востоком входит в число стратегических приоритетов. Как национальный авиа­перевозчик, мы последовательно решаем государственную задачу по повышению транспортной доступности для всех категорий населения страны, – отметила директор дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина Лапицкая.

На московском направлении сохраняются плоские тарифы. Стоимость билетов на рейсы «России» составляет 23 800 рублей туда и обратно, на рейсы «Аэрофлота» – 27 050 рублей. Благодаря субсидированию авиаперевозок дальневосточники, пенсионеры и молодежь до 23 лет могут приобрести билеты по еще более выгодному тарифу.

С 17 мая по 30 июня на 25% снижена стоимость тарифа по всем видам субсидированных программ. Новая стоимость билетов по маршруту Южно-Сахалинск – Москва либо в обратном направлении составляет 7 650 рублей (вместо 10 200 рублей) для дальневосточников с пропиской и 5 475 рублей (вместо 7 300 рублей) для льготных категорий. При этом билет для ребенка можно оформить за 4 110 рублей. Стоимость указана в одну сторону.

Стоит отметить, что с 23 июля по 3 сентября запланирована также чартерная туристическая программа. Самолеты будут курсировать раз в неделю – по субботам.

– В летний период по маршруту Южно-Сахалинск – Москва будет выполняться до 19 регулярных рейсов в неделю.

Также у сахалинцев и курильчан есть возможность улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России через Новосибирск и Красноярск. С прошлого года по инициативе главы региона мы запустили авиасообщение с этим крупным транспортным хабом, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Рейс в Красноярск вошел в список социально значимых маршрутов Единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность регионов Дальнего Востока.

Самолеты по маршруту Южно-Сахалинск – Красноярск летают по четвергам и воскресеньям. Действуют ежедневные рейсы в Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, сообщила пресс-служба регионального правительства. У жителей островного региона есть возможность выбрать удобные стыковки для путешествий по России.

Виктор МАЛЫШЕВ.