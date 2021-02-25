Полет в Москву подешевел. Льготный билет теперь может купить каждый сахалинец

В начале февраля 2021 года правительство РФ порадовало хорошей новостью: жителям Дальнего Востока расширили доступ к льготным авиабилетам. Постановление № 84 подписал премьер Михаил Мишустин. Документ действует до 30 ноября 2021 включительно.

Воспользоваться субсидированными перевозками смогут граждане РФ, зарегистрированные на территории любого из регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе в Сахалинской области.

На сайте Аэрофлота обнародованы цены: 10 200 рублей за перелет в одну сторону — в Москву и Санкт-Петербург, столько же будет стоить и билет обратно.

В прошлом году, если кто помнит, билет эконом-класса из Южно-Сахалинска в Москву стоил 13 700 рублей. Так что подобное расширение субсидированных (плоских) тарифов можно только приветствовать.

Одновременно действует и специальный тариф – 7300 рублей – для отдельных категорий граждан: пенсионеров, молодежи до 23 лет, многодетных семей и инвалидов. Правда, билеты за эту цену до Москвы взять практически невозможно.

Мы позвонили в кассу аэропорта Хомутово и получили ответ: билетов для пенсионеров, инвалидов и др. категорий в настоящее время нет, можно купить билет за 11 200. Почему на тысячу рублей дороже? Лишь потому, что продажа идет через кассу, в интернете же можно приобрести билет по озвученной Аэрофлотом цене — 10 200 рублей.

Однако и здесь надо спешить: подешевевшие билеты пользуются повышенным спросом. На 27 февраля билеты еще есть, на 26-е их уже нет, а на 1 марта осталось всего лишь пять билетов.

— Мы проработали с Аэрофлотом и авиакомпанией «Россия» вопрос об увеличении частоты рейсов в пиковый летний период — сначала до двух, а потом и до трех самолетов в день, они будут летать по пятницам и субботам, — прокомментировал ситуацию региональный министр транспорта Валерий Спиченко. – Параллельно ведем работу и по увеличению количества посадочных мест — просим компании поставить на линию Москва – Южно-Сахалинск более вместительные самолеты.

Кроме того, меры поддержки получит и создаваемая сейчас на базе «Авроры» дальневосточная компания. Это позволит добавить в маршрутную сеть свыше 20 новых маршрутов, в их числе авиарейсы как по области, так и в другие регионы – Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре.

Игорь КАЛИНИН.