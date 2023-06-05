Полеты наяву. После тридцатилетней паузы на Сахалине вновь прошли соревнования сильнейших спортсменов на приз газеты «Советский Сахалин»

Напрасны были переживания: несмотря на периодический теплый дождичек, погода вполне благоволила в этот воскресный день организаторам, участникам и зрителям. Открытый летний чемпионат области по прыжкам на лыжах с трамплина на приз газеты «Советский Сахалин» стартовал 4 июня в назначенное время. И праздник состоялся! С музыкой, пирогами и вкусным брусничным чаем.

Приглашение к празднику

На торжественной церемонии открытия со словами приветствия выступили почетные гости: министр спорта региона Артем Подшивалов и главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская.

Артем Подшивалов подчеркнул два ключевых момента:

– Для сахалинских спортсменов это хороший шанс посоревноваться с сильнейшими спортсменами страны. Кроме этого, мы возрождаем многолетнюю традицию соревнований на приз газеты «Советский Сахалин», которые будут проходить ежегодно. Всех с праздником, дорогие друзья!

Татьяна Вышковская:

– «Советский Сахалин» поздравляет всех нас со знаменательным событием: возрождается замечательная традиция – соревнования, которые начинали еще наши бабушки и дедушки в 1930-е годы.

Сколько ярких событий, блистательных спортсменов было за прошедшие десятилетия. Некоторые участники тех давних состязаний присутствуют и сегодня в качестве зрителей, тренеров, судей. Желаем всем спортсменам красивых и далеких прыжков и легкого встречного ветра.

На построении присутствовали старший тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Росляков и члены российской сборной, прибывшие на Сахалин на тренировочные сборы и для участия в открытом чемпионате.

Все они получили свою порцию славы. Зрители встречали сильнейших летающих лыжников страны громкими аплодисментами, юные спортсмены брали у них автографы и вставали в очередь, чтобы сфотографироваться со своими кумирами.

Организаторы позаботились о заполнении организационных пауз. Пока спортсмены готовились к стартам, а зрители размещались поудобнее на выбранных смотровых площадках, на зеленом искусственном покрытии в зоне приземления зажигательно выступали творческие коллективы.

Председатель региональной федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Савельев очень профессионально исполнил несколько зажигательных песен. И, конечно, любимую спорт­сменами композицию Олега Газманова «Вперед, Россия!».

Традиция давняя, содержание современное

На площадке у главного, самого большого трамплина К-70, возле спортшколы олимпийского резерва по зимним видам спорта собрались поклонники этого эффектного вида спорта разных поколений: детвора, люди среднего и старшего возрастов.

Сергей Каштанов ностальгирует по давним временам, когда сам неоднократно выступал на соревнованиях на приз «Советского Сахалина»:

– Хорошо, что возобновляется эта добрая традиция. Ведь последние тридцать лет таких соревнований не было. Я участвовал в стартах 1975-го, 1976-го, 1977-го годов. Бывало – удачно, бывало – нет… такие старты запоминаются на всю жизнь! Мне особенно запомнились соревнования с участием японских спортсменов, когда приезжал и демонстрировал свое мастерство Юкио Касая, первый в истории Японии чемпион зимних Олимпийских игр 1972 года, призер чемпионата мира по лыжным видам спорта. Я тогда был еще юнец. И сегодня очень хочется посмотреть на выступления молодых спортсменов, оценить их результаты.

Владимир Спиваков, старший тренер области по прыжкам на лыжах с трамплина, также бывший участник таких стартов, поделился своими эмоциями:

– Для меня это самые светлые воспоминания. На состязание приходили тысячи болельщиков… Я прыгал в 1986-м, 1987-м, 1988-м и вплоть до 1990 года. Дожил до сегодняшнего радостного дня, правда уже в качестве старшего тренера. После долгой паузы возрождаем традицию. И это стало возможным во многом благодаря Владимиру Федоровичу Славскому, вице-президенту федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, много сделавшему для развития спорта в регионе. Мы поддерживаем с ним связь, он собирается приехать на Сахалин, возможно, на кубок Сахалина осенью.

Каждое такое соревнование – настоящий праздник, а в череде лет получается мощный праздничный фейерверк. Помню, погода не всегда баловала. Бывали сильные метели, когда приходилось откапывать трамплины за два дня до старта и вывозить с территории пятиметровые сугробы. Все эти трудности сразу забывались, когда начинались прыжки. А какие звучали фамилии! Приезжали, например, именитые спорт­смены из Алма-Аты, члены сборной СССР: Александр Таранов, Андрей Вервейкин. Многим запомнились прыжки в исполнении Туйгуна Насырова, рекордсмена 70-метрового трамплина, Валерия Савина…

У молодежи, с которой я работаю, есть большой интерес к происходящему, им интересно все новое. Приехавшие на Сахалин ребята из сборной России вполне осознают, что делают великое дело, помогают дать мощный толчок развитию замечательно вида спорта. Ну а ребята помладше ловят каждый миг во время выступлений олимпийцев, чтобы запомнить, как они двигаются, как работают над техникой полетов и приземлений…

А главный судья соревнований Денис Веселов вывел краткую и емкую формулу: «возрожденную традицию теперь предстоит наполнить новым, современным содержанием». И ведь красиво сказал!

Фонтан на финише

Каждый участник соревнований выполнял один пробный прыжок и два зачетных. В группе юниоров выступили семь спортсменов. В этом случае, на взгляд не очень искушенного зрителя, задачи перед спортсменами стояли классические: нужно было показать максимальный результат и выполнить все технически грамотно.

У взрослых же, многоопытных летающих лыжников, важнее было все рассчитать таким образом, чтобы вовремя приземлиться и чтобы осталось пространство для безопасного и эффектного финиша. Во всех случаях мастерство, сноровка, глазомер никого не подвели, выступления были эффектными и «безаварийными»!

Когда очередной спортсмен стартует и начинает движение по металлической, орошаемой водой для лучшего скольжения колее, звук напоминает тот, что издает реактивный истребитель. А в момент отрыва и начала настоящего полета лыжи «поют», как лопасти какого-то гигантского вентилятора!

Некоторые спортсмены на финише делают эффектный разворот, и из-под лыж фонтаном вылетают брызги. Ведь искусственное покрытие, так же как и покрытие на трамплине, орошают водой специальные системы. Красиво!

О чем рассказал протокол

У юниоров третье место завоевал Данил Красковский, на втором – Дмитрий Серегин, на первом кандидат в мастера спорта Артем Мясников. Все – воспитанники сахалинской спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта. Результат Артема Мясникова в двух зачетных прыжках: 81,4 и 81,3 метра, в общей сложности он набрал 211,1 очка.

У мужчин на третьем месте мастер спорта Кирилл Котик из Нижнего Новгорода, на втором – заслуженный мастер спорта Евгений Климов, представляющий Москву и Пермский край, на первом – заслуженный мастер спорта Данил Садреев, представляющий Татарстан. В метраже у Данила и Евгения разница минимальная: 81 и 80 метров у Данила, 80,5 и 77,5 метра у Евгения. Но с учетом всех нюансов Садреев вышел в лидеры, его результат 252,3 очка против 247,1 у Евгения Климова.

В пятерке лидеров есть фамилия сахалинского спорт­смена, мастера спорта Александра Баженова. Он занял четвертую позицию в этом топе, лишь немного уступив бронзовому призеру Кириллу Котику. В группе выступало в общей сложности 11 спортсменов.

Праздник состоялся. Призеры получили свои награды: медали, грамоты, ценные призы от «Советского Сахалина», а многочисленные болельщики – свои. Чего стоит только коллективное фото на память со своими кумирами на фоне изящного трамплина или автографы звезд на странице любимой газеты!

Ярослав САФОНОВ.