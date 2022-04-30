Полезное хобби спасателя. Этому человеку регулярно приходится бывать на высоте – в прямом смысле слова

Южносахалинец Виктор Новиков называет себя офисным служащим. За неделю работа с бумагами надоедает, и чтобы сменить обстановку, он не зависает в соцсетях, а зависает в других местах. Берет альпинистское снаряжение и лезет на крыши домов или куда повыше.

За это ему говорят «спасибо» руководители управляющих компаний. К ним наверняка присоединятся жители домов, с которых Виктор Алексеевич зимой сбрасывает снег и наледь, избавляя от опасности падения на голову тяжелых глыб. Его хобби называется промышленным альпинизмом.

Ничего не скажешь – необычно для офисного работника. Правда, под это определение он попадает с большой натяжкой. Потому что работает в одной частной структуре, которая занимается ликвидацией аварийных ситуаций. Имеет сертификат спасателя первого класса, а последние два года отвечает за профессиональную подготовку персонала.

Промышленным альпинизмом Новиков стал заниматься случайно. Навыкам работы на высоте учат всех спасателей. Как-то в 2011 году друзья предложили помочь в одном деле – их попросили помыть сверху донизу стену одной гостиницы.

– Я подумал – а почему бы и нет, – вспоминает Виктор Алексеевич. – Дело мне отчасти знакомое. Да и с парашютом прыгал. В горы не поднимался – ну так этого здесь и не нужно. В общем, я согласился. Потом приятель получил статус ИП, стал заниматься подобными услугами. И регулярно меня зовет с собой. Зимой работаем на домах одной управляющей компании из Южно-Сахалинска, а еще в Долинске. Летом тоже работы хватает. Заделываем швы на торцах зданий. Доводилось отмывать здание новой ГРЭС в Ильинском от строительной пыли.

Знающие люди говорят: ощущения при спуске с крыши совсем не такие, как при прыжке с парашютом – потому что страх сильнее, когда земля близко. Психика человека устроена так, что ему не так боязливо шагнуть в бездну с высоты километра, чем с высоты пятого этажа.

Понятное дело, и у Виктора Новикова было волнение, когда в 2011 году он сделал первый шаг.

– Адаптация у меня прошла быстро, и я перестал обращать внимание, на какой высоте работать – или 30 метров, или 100, – говорит он. – Для нас куда важнее правильная подготовка. Понимаете, работа пром­альпиниста сродни работе спасателя. И здесь, и там нет мелочей. Поэтому мы очень щепетильно подходим к подготовке снаряжения для спуска, страховок. Процесс этот занимает иногда 1,5 часа – больше, чем сама работа на высоте.

Мой собеседник вспомнил случай, когда при заделке швов стены на высоте у него сломался молоток. Попросил стоящего внизу коллегу поднять ему наверх другой инструмент (для таких целей предусмотрена отдельная веревка). Молотка под рукой не оказалось, и тому пришлось ехать за ним домой. А Виктор тем временем вынужденно простаивал. Точнее – зависал на высоте пятого этажа.

С того момента взял себе за правило брать на высоту по два экземпляра каждого инструмента.

В промышленном альпинизме, по его словам, сложность работы определяют совсем не по высоте, на которой нужно ее сделать. И не по затраченному времени. Все определяет специфика объекта, на котором придется «повиснуть».

Например, кажущаяся несложной снизу крыша может преподнести сюрприз, если снизу она подогревается, а сверху ее приморозило. В итоге на поверхности появляется большая заледенелая масса. Бороться с ней нелегко, и лучше средств, чем кувалда, лом, штыковая и совковые лопаты, еще не придумано. За час-другой можно вымотаться сильнее, чем за 6 часов заделки швов или мойки стен. Мой собеседник вспоминает – во время одной такой «процедуры» ему с напарником приготовили кофе и спустили с крыши. У многих ли были такие ланчи?

Бывали в практике промышленного альпиниста ситуации нестандартные.

Виктор Новиков вспоминает случай, когда в метель пришлось ехать в Долинск. Там предстояло крепить ограждения на крыше, которые грозили сорваться вниз. Под зарядами снега, на шквальном ветру работали, образно говоря, не по алгоритму. В этой ситуации не менее трудно для него было сказать супруге, куда он собирается по такому ненастью…

Оставлять свое хобби Виктор Алексеевич не намерен. Хотя в июле ему будет 65. С улыбкой вспоминает вопрос взрослой внучки: дед, ты до 90 лет, наверное, собираешься на высоте зависать? И свой ответ: нет, ну что ты! Только до 89!

Вот такой у Виктора Новикова характер – любит он быть полезным.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото из личного архива Виктора Новикова.

Кстати

За плечами у Виктора Новикова – 50 прыжков с парашютом. Первый раз он вышел в небо на заре рождения южно-сахалинского аэроклуба ДОСААФ, в 1989 году. Тогда сделал 49 прыжков за один сезон. Потом был большой перерыв, а свой 50-й прыжок он совершил в свой полувековой юбилей в 2007 году…