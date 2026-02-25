Полицейские в Анивском районе экстренно доставили роженицу в перинатальный центр и подарили новорожденной автокресло

14 февраля сотрудники отделения Госавтоинспекции отдела МВД России «Анивский» стали участниками событий, которые потребовали от них не только профессиональных навыков, но и быстрой реакции в критической ситуации.

Как сообщает отдел информации и общественных связей управления МВД России по Сахалинской области, несение службы в селе Троицкое для старшего государственного инспектора дорожного надзора капитана полиции Николая Шаброва и государственного инспектора младшего лейтенанта полиции Вадима Головача началось штатно.

Однако в 13.10 на улице Центральной к патрульному автомобилю подъехал взволнованный водитель. Мужчина объяснил, что его супруга находится в активной фазе родов, и он опасается не довезти её до перинатального центра в Южно-Сахалинске вовремя.

Оценив ситуацию как экстренную, полицейские действовали безупречно и решительно. Понимая, что счёт идет на минуты, а женщина периодически теряет сознание, инспекторы пересадили роженицу в патрульный автомобиль и, включив специальные звуковые и световые сигналы, незамедлительно сопроводили семью в медицинское учреждение. Роды прошли благополучно. На свет появилась здоровая девочка.

24 февраля Николай Шабров и Вадим Головач навестили семью Суворовых в торжественный момент выписки из роддома.

Полицейские поздравили счастливых родителей с рождением дочери, вручив цветы и самый важный подарок для безопасности новорожденной — детское автокресло. Вручая подарок, инспекторы напомнили молодым родителям о главных правилах безопасности дорожного движения и объяснили, как правильно и безопасно перевозить малыша в автомобиле.

Семья Суворовых, а также счастливые бабушка и дедушка, встретившие внучку, выразили полицейским искреннюю благодарность. Особенно трогательным стал момент, когда дедушка новорожденной с гордостью отметил добавив: «У Суворова родилась внучка!»