Среда, 25 февраля, 2026
Домой Лента событий

Полицейские в Анивском районе экстренно доставили роженицу в перинатальный центр и подарили новорожденной автокресло

14 февраля сотрудники отделения Госавтоинспекции отдела МВД России «Анивский» стали участниками событий, которые потребовали от них не только профессиональных навыков, но и быстрой реакции в критической ситуации.

Как сообщает отдел информации и общественных связей управления МВД России по Сахалинской области, несение службы в селе Троицкое для старшего государственного инспектора дорожного надзора капитана полиции Николая Шаброва и государственного инспектора младшего лейтенанта полиции Вадима Головача началось штатно.

Однако в 13.10 на улице Центральной к патрульному автомобилю подъехал взволнованный водитель. Мужчина объяснил, что его супруга находится в активной фазе родов, и он опасается не довезти её до перинатального центра в Южно-Сахалинске вовремя.

Оценив ситуацию как экстренную, полицейские действовали безупречно и решительно. Понимая, что счёт идет на минуты, а женщина периодически теряет сознание, инспекторы пересадили роженицу в патрульный автомобиль и, включив специальные звуковые и световые сигналы, незамедлительно сопроводили семью в медицинское учреждение. Роды прошли благополучно. На свет появилась здоровая девочка.

24 февраля  Николай Шабров и Вадим Головач навестили семью Суворовых в торжественный момент выписки из роддома.

Полицейские поздравили счастливых родителей с рождением дочери, вручив цветы и самый важный подарок для безопасности новорожденной — детское автокресло. Вручая подарок, инспекторы напомнили молодым родителям о главных правилах безопасности дорожного движения и объяснили, как правильно и безопасно перевозить малыша в автомобиле.

Семья Суворовых, а также счастливые бабушка и дедушка, встретившие внучку, выразили полицейским искреннюю благодарность. Особенно трогательным стал момент, когда дедушка новорожденной с гордостью отметил добавив: «У Суворова родилась внучка!»

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ