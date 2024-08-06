Полина Павлович установила рекорд Европы и 13 рекордов России.

Сахалинцы стали обладателями 11 наград всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике и московского турнира «Путь к Олимпу» и побили рекорд Европы. Состязания прошли в Москве и собрали более 600 спортсменов со всей страны, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

В городском турнире среди спортсменов до 10 лет в весовой категории «29 кг» Александра Ухарева взяла серебро (19 кг в толчке и 28 кг в рывке). Ростислав Шейко заработал золото в категории «до 33 кг» (20 кг в рывке и 29 кг в толчке).

Во всероссийских стартах среди юношей 10 – 12 лет второе место занял Дамир Шейко («до 33 кг», 32 кг в рывке, 41 кг в толчке). Третьим стал Асадхон Назиров («до 35 кг», 31 кг в рывке, 39 кг в толчке).

Золотые награды среди юношей и девушек 13 – 17 лет взяли Полина Павлович («до 59 кг», 81 кг в рывке, 104 кг в толчке) и Константин Травин («до 45 кг», 54 кг в рывке и 71 кг в толчке).

В старшей возрастной группе у сахалинцев пять наград высшей категории. На верхнюю степень пьедестала поднялись Анастасия Демченко («до 45 кг», 63 кг в рывке, 83 кг в толчке), Яна Цибиногина («до 59 кг», 62 кг в рывке, 80 кг в толчке), Вероника Мазалова («до 64 кг», 84 кг в рывке, 102 кг в толчке), Геннадий Зыков («до 55 кг», 88 кг в рывке, 103 кг в толчке) и Глеб Отпущенников («свыше 109 кг», 164 кг в рывке, 208 кг в толчке).

В абсолютном первенстве по таблице Синклера среди юношей 10 – 12 лет абсолютным чемпионом стал Дамир Шейко. Среди мужчин рейтинг в абсолютном первенстве возглавил Глеб Отпущенников. Среди девушек 13 – 17 лет победителем в абсолютном первенстве стала Полина Павлович. Показав результат в толчке 104 кг, спортсменка превысила действующий рекорд Европы и 13 рекордов России.

На Сахалине завершился этап чемпионата страны по «пляжке»

На Анивском взморье завершился седьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу. Состязания такого уровня островной регион принимал впервые.

Этап, скорее всего, надолго запомнится его участникам. Но – не жарким солнцем и песком, а проливным дождем и шквалистым ветром. Впрочем, как говорят, матч состоится при любой погоде. Состоялся он и на Сахалине.

В итоге золото этапа в женском зачете забрали Ольга Мотрич и Аделя Ахметова из Тулы.

Серебро и бронза отправляются в Одинцово. Второе место заняли Елена Федчук и Полина Цыганова, третье – Дарья Павлова и Анастасия Барсук (она, к слову, жена Дмитрия Барсука, который играл за «Элвари-Сахалин» в сезоне 2011 – 2012 года).

Победителями мужского этапа стали Федор Сабаев и Александр Крамаренко из Нового Уренгоя. Серебряные награды вручили Герману Александрову и Владиславу Михалеву (команда «СпортБич», Москва). Бронзу также увезут в Москву. Третье место в активе Петря Бахнаря и Владислава Панченко из команды «Академия».

Участниками состязаний были четыре женские и три мужские команды, представлявшие Сахалинскую область. Но им, конечно, было тяжело на равных соперничать с более опытными и титулованными соперниками. Все-таки, надо признать, островитяне пока только постигают секреты «пляжки».

Тем не менее, две наши команды (Анна Черницова/Кира Иванова и Анна Поспелова/Анастасия Гергерт) просочились в четвертьфинал. Возможно, в следующий раз им будет уже легче.

«Тымь» стала обладателем хоккейного Кубка «50-я параллель»

В Южно-Сахалинске прошел XII областной турнир по хоккею «Кубок 50-я параллель», посвященный годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

Любительские команды выявляли сильнейшего на льду учебно-тренировочного центра «Восток».

За право обладать Кубком сражались «Тымь», отстаивавшая честь Тымовского района, «Восток» из Смирных и «Легион», представляющий Углегорский район.

Турнир проходил по круговой системе – все команды сыграли друг с другом. Каждый матч состоял из трёх 20-минутных периодов.

Первыми на лёд вышли «Тымь» и «Легион». Победу одержала команда хоккеистов из Тымовского со счётом 11:3.

Второй матч турнира провели между углегорским «Легионом» и смирныховским «Востоком». Вторые оказались сильней и завершили противостояние со счётом 3:1.

Заключительный матч сыграли «Восток» и «Тымь». Спортсмены из Смирных потерпели поражение со счётом 5:1.

Обладателями Кубка стали тымовчане. Второе место занял смирныховский «Восток». Третье место досталось команде «Легион».

Лучшим вратарём признан Денис Липунов («Тымь»), лучший защитник – Виктор Полярный («Легион»), лучший нападающий – Игорь Журавлёв («Восток»), лучший бомбардир – Александр Егоров («Тымь»), а лучший игрок – Павел Прищеп из команды «Восток».

«СШ «Сахалин» оставила гостей без очков

3 августа «СШ «Сахалин» принимала на своем поле «СШФ-Якутию». Это были перенесенные матчи восьмого тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги.

Игры проходили в сложных погодных условиях. Футболисты были вынуждены бороться не только с соперником, но и с проливным дождем и шквалистым ветром. Изыски техники отошли в тень. На передовую вышло умение, как говорят в таких случаях некоторые хоккейные тренеры, «битцца-боротцца».

В матче «младшаков» наши победили (3:1).

В матче «старшаков» сахалинцы тоже были лучше (2:0).