Новость о том, что служба безопасности Японии убрала украинский нацбатальон «Азов» (чья деятельность запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 год, выразив сожаление, что он туда попал, вызвала однозначную и достаточно бурную реакцию у российских пользователей интернета.

Наши пользователи сети хорошо знают историю, в том числе и тот факт, что в годы второй мировой Япония была членом оси Рим – Берлин – Токио, то есть являлась официальным союзником нацистской Германии. Чем закончились для японцев эти союзнические отношения, всем также хорошо известно.

Впрочем, о том, что за структура эта так называемая «служба безопасности Японии», у нас известно далеко не всем. По названию – PSIA (Public Security Investigative Agency или же по-русски – Главное следственное управление министерства юстиции Японии) кажется на первый взгляд неким аналогом ЦРУ. Но на самом деле это и близко не так.

Официально PSIA, конечно, ведет деятельность по поддержанию безопасности страны и расследованию деятельности организаций, направленной на подрыв японского государства. Но при этом сильно ограничено в возможностях – например, не имеет права производить аресты или принуждать к сотрудничеству, для этого управлению требуется особое разрешение. В послевоенные годы эта структура следила за местными коммунистами и проф­союзами, но со временем ее функционал и, соответственно, финансирование были значительно сокращены. PSIA публично подвергалось критике за свою ненужность и низкую эффективность и даже находилось на грани упразднения.

Вторую жизнь ведомству подарила тоталитарная секта «Аум синрик¸», устроившая массовые теракты в токийском метро. PSIA получило бюджет и поле для деятельности: в наши дни его основное занятие состоит как раз в том, чтобы наблюдать за бывшими сектантами и выступать с докладами о важности для государства этого нелегкого труда. Периодически данное подразделение японского минюста выпускает доклады о шпионской деятельности сотрудников иностранных посольств, включая, естественно, и российское.

К такому же роду работы относится и выпуск выше­упомянутого справочника по международному терроризму – это всего лишь компиляция из публикаций открытых японских и зарубежных медиаисточников. А источники, естественно, о том, что добиваемые российскими и республиканскими вой­сками в Мариуполе «азовцы» – классические неонацисты, сейчас предпочитают умалчивать. Между тем в России о «подвигах» этого спецподразделения известно многое – против его бойцов (в числе которых есть и иностранные наемники) возбуждены дела по таким статьям, как «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Резюмируя вышесказанное, хочу отметить то единственно важное и значимое в этой истории, что следует помнить: России абсолютно все равно, что там японцы пишут, будь то справочник «Международный терроризм» или «Синяя книга по дипломатии». У нас к ним территориальных претензий нет, и наши острова находятся под надежной защитой Вооруженных сил РФ.

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