Политики защитили военного врача Юрия Евича

В Козельском районном суде Калужской области будет рассматриваться дело об административном правонарушении в отношении ветерана СВО врача — хирурга Юрия Евича.

Одному из главных популяризаторов в стране тактической медицины вменяют административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

В Южно-Сахалинске во время лекции «О военно-патриотическом воспитании населения» он высказался критически в отношении армейского руководства.

Полпред ДФО Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию с военным врачом.

«Он позиционирует себя с нашей стороны, со стороны России. Те резкие высказывания, которые он допустил, мне кажется, больше основываются на сопереживании и на боли за страну. Что я могу сказать? На решение суда я повлиять не смогу. Но готов взять на себя финансовые риски по этому решению. Если ему присудят штраф, я его заплачу», — сказал полпред.

Высказал свое мнение о выступлении на Сахалине Юрия Евича губернатор Валерий Лимаренко.

«Сегодня главное, что мы все должны сделать — это сплотиться вокруг нашего Президента, поддержать нашу Армию и сделать все, чтобы люди в регионах чувствовали заботу и защиту со стороны государства. Придерживается ли Юрий Евич такой же позиции? Уверен, что да. И он не раз доказал это делом, обучив основам тактической медицины сотни бойцов, среди которых были сахалинцы и курильчане.

Разумеется, выступая на публике, необходимо тщательно подбирать слова, чтобы не задеть людей, которые тоже переживают и любят свою Родину. В зале, в котором проходила встреча, присутствовало много бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Лектору стоило учитывать этот факт, выверяя смысл каждой фразы.

При этом я уверен, что как-то наказывать Юрия Евича или тем более доводить дело до суда не стоило. Достаточно было сделать выступающему простое замечание и на этом исчерпать этот конфликт.

Надеюсь, что суд в ходе разбирательства сможет принять правильное и справедливое решение, и человек, который делает важное для страны дело, сможет продолжить свою работу.»